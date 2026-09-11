Love-Scam: Wiener bei Geldübergabe gefasst

Der 31-Jährige gab sich als Chirurg aus.

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Ein Wiener, der eine 73-Jährige aus Kärnten mit falschen Liebesversprechungen um Geld prellen wollte, ist am Donnerstag festgenommen worden. Die Frau kam dem 31-Jährigen, der sich via Sozialen Medien als ein im Jemen arbeitender Chirurg ausgab, auf die Schliche und erstattete Anzeige.

Seine Angaben laut Polizei: Um zu ihr nach Österreich zu kommen, müsse er sich in seiner Heimat "freikaufen", weshalb die Frau einige Tausend Euro an einen Boten übergeben sollte.

Am vereinbarten Übergabeort, einem Bahnhof im Bezirk Völkermarkt, klickten dann aber die Handschellen. Der Mann zeigte sich geständig und gab an, seit mindestens zwei Jahren mehrere derartige Taten als Bote für eine Tätergruppe begangen zu haben, informierte die Polizei Kärnten am Freitag.