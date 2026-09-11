Fünf Festnahmen bei Aktion gegen Jugendliche

Am Bahnhof Heiligenstadt hat die Polizei bei einer Schwerpunktaktion hart durchgegriffen.

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Nach mehreren Raub- und Gewaltdelikten hat die Wiener Polizei am Bahnhof Heiligenstadt eine Schwerpunktaktion gegen Jugendkriminalität gestartet. Der Verkehrsknotenpunkt wurde am Donnerstag genau unter die Lupe genommen. Dabei gab es mehrere Festnahmen und zahlreiche Anzeigen.

102 Kontrollen, 85 Anzeigen

Die Einsatzkräfte führten 102 Identitätsfeststellungen durch und stellten 27 Organmandate aus. Dazu kamen 85 Anzeigen im Verkehrsbereich. Fünf Personen wurden wegen Verstößen gegen fremdenrechtliche Bestimmungen festgenommen. Seit März 2024 gibt es eine eigene Einsatzgruppe gegen Jugendkriminalität. Bei bisherigen Schwerpunktaktionen wurden österreichweit mehr als 1.600 Menschen festgenommen, darunter 193 Minderjährige. Außerdem gab es mehr als 13.000 Anzeigen und 210 sichergestellte Waffen.

"Gewalt hat nichts verloren"

Besonders im Visier stehen minderjährige Intensivtäter. Manche sollen bereits vor ihrem 14. Geburtstag für bis zu 200 Straftaten verantwortlich sein. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) macht klar: "Gewalt, Randale und Vandalismus durch Jugendbanden haben auf unseren Straßen und Plätzen nichts verloren." Auch Wiens Polizeivizepräsident Dieter Csefan kündigte ein konsequentes Vorgehen an. Weitere Kontrollen an Brennpunkten sind zu erwarten.