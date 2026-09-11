oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wichtiger Stichtag

Uralte Bauernregel: DANN ist der Sommer wirklich vorbei

Herbstliche Bäume und Besucher auf einer Holzbrücke über einem See im Yedigöller Nationalpark.
© Getty Images
Die Bauernregel "An Mariä Namen, sagt der Sommer Amen" markiert am 12. September das traditionelle Sommerende. Das Datum hat eine lange ländliche und historische Bedeutung.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Bauernregel "An Mariä Namen, sagt der Sommer Amen" läutet am 12. September traditionell die herbstliche Jahreszeit ein. Der Tag bildet im bäuerlichen Kalender das Symbol für den Abschluss des meteorologischen und phänologischen Sommers.

Historischer Hintergrund des Festes

Das Fest Mariä Namen wurde im Jahr 1683 von Papst Innozenz XI. eingeführt. Es diente als Dank sowie zur Erinnerung an den Sieg über die Türken in der Schlacht am Kahlenberg nahe Wien.

Auch interessant

Simone Lugner: Millionen-Poker vor Gericht

Letzte Chance auf den Oasis-Hit im Kino

Wer HIER ein Selfie macht, fliegt hochkant raus

Ländliche Bedeutung im Alltag

In der ländlichen Tradition hatte das Datum eine praktische Auswirkung auf den Feldern. Ab diesem Stichtag war es den Armen gestattet, das übrig gebliebene Korn auf den bereits abgeernteten Feldern aufzusammeln.

Bedeutung als besonderer Namenstag

Neben den bäuerlichen Gebräuchen erfüllt das Datum eine weitere Funktion. Der 12. September gilt als traditioneller Namenstag für Personen mit dem Vornamen Maria sowie für davon abgeleitete Namen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Uralte Bauernregel: DANN ist der Sommer wirklich vorbei

Love-Scam: Wiener bei Geldübergabe gefasst

Schüsse bei Tankstelle: Räuber (18) festgenommen

Nachbar drohte Kinder zu erschießen

Wer HIER ein Selfie macht, fliegt hochkant raus

Bub (1) aus Fenster gestürzt: Schwer verletzt

"Jede Sekunde 100 Tipps": Ansturm auf Lotto-Millionen

Fluggast beschimpft Crew, AUA-Pilot wirft ihn raus

Fünf Festnahmen bei Aktion gegen Jugendliche

Anschlagspläne: Anklage gegen Hamas-Anhänger