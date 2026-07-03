Gleichenfeier für "Midori Living" in Mödling

Mit dem traditionellen Gleichenspruch feierten BWSG und Gebrüder Haider & Co am 2. Juli einen wichtigen Meilenstein: Der Rohbau des Wohnprojekts Midori Living in der Mödlinger Quellenstraße steht.

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Mit dabei waren Stadtchefin Silvia Drechsler, Vizebürgermeister Rainer Praschak sowie zahlreiche Projektbeteiligte.

Grün im Namen, Grün im Konzept

24 frei finanzierte Eigentumswohnungen entstehen zwischen Wienerwald und Stadtzentrum – der Name „Midori", japanisch für Grün, ist Programm. Begrünte Fassaden, ein Gründach, ein japanisch inspirierter Garten und großzügige Freiflächen sollen ein nachhaltiges, hochwertiges Wohnumfeld schaffen. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant.

„Mit Midori Living entsteht ein Wohnprojekt, das hervorragend zu Mödling passt. Es verbindet moderne Architektur mit viel Grün und hoher Lebensqualität und zeigt, wie qualitätsvolle Stadtentwicklung gelingen kann", betonte Bürgermeisterin Silvia Drechsler.

Auch die BWSG-Vorstände Arch. DI Kerstin Robausch-Löffelmann und Dr. Mathias Moser sehen das Projekt als Vorbild: „Wir wollten von Beginn an ein Wohnprojekt entwickeln, das Natur und Architektur als Einheit versteht. Begrünte Fassaden, nachhaltige Energieversorgung und gemeinschaftlich nutzbare Freiräume schaffen ein Umfeld, das weit über das reine Wohnen hinausgeht."

Von der Vision zum Zuhause

Die Wohnungen reichen von 32 bis 85 Quadratmetern mit ein bis vier Zimmern. Terrassen, Balkone, ein Gemeinschaftsgarten und ein Naturspielplatz sorgen für großzügige Freiräume, zwei Vierzimmerwohnungen im Erdgeschoss bringen sogar 300 beziehungsweise über 400 Quadratmeter eigenen Garten mit. Ergänzt wird das nachhaltige Konzept durch Fernwärme, barrierefreie Erschließung sowie Fahrrad- und Kinderwagenräume.

Die BWSG-Vorstände betonten den Wert der Zusammenarbeit: „Eine Gleichenfeier ist vor allem ein Moment des Dankes. Dass wir heute diesen Baufortschritt feiern können, verdanken wir der hervorragenden Zusammenarbeit aller Projektpartner und dem täglichen Einsatz der Menschen auf der Baustelle. Gemeinsam schaffen wir Wohnraum mit langfristiger Qualität."

Oberbauleiter Ing. Friedrich Lechner von Gebrüder Haider & Co würdigte die Leistung des Baustellenteams: „Bis zu einer Gleichenfeier liegen tausende Arbeitsstunden hinter uns. Dieser Meilenstein ist das Ergebnis präziser Planung, handwerklichen Könnens und eines engagierten Miteinanders aller Gewerke. Darauf sind wir sehr stolz."

Höhepunkt der Feier war der Gleichenspruch mit anschließender Übergabe des Gleichengeldes. Beim gemeinsamen Ausklang nutzten die Gäste die Gelegenheit zum Austausch, zur Besichtigung – und zum virtuellen Rundgang durch eine möblierte Musterwohnung per 3D-Tour.

Fazit: Der Rohbau steht, das Grün wächst mit – Midori Living nimmt sichtbar Gestalt an.