"Frequency" - DAS müssen Festival-Besucher wissen

Kurz vor dem Start des Frequency Festivals in St. Pölten laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Hier gibt es alle wichtigen Infos zu Wetterlage, Einsatzkräften und Anreise.

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Gute Nachrichten für alle Frequency-Besucher: Die drückende Sommerhitze ist vorbei! Zum Festivalstart am Donnerstag werden Temperaturen von bis zu 30 Grad erwartet - allerdings steigt dann auch die Wahrscheinlichkeit für Wind und Schauer. Besonders ab Nachmittag, aber auch am Freitag können Gewitterzellen für Regengüsse sorgen. Für Samstag hingegen schaut es deutlich besser aus, da die Vorhersagen stabileres Wetter geloben. All jene also, die nach St. Pölten reisen, sollten sowohl wetterfeste Kleidung als auch Sonnencreme mit im Gepäck haben.

Die Festival-Besucher sollten am besten für jede Wetterlage gewappnet sein. © David Bitzan

Heuer wird das Thema Sicherheit natürlich wieder großgeschrieben. Für die rund 150.000 Frequency-Besucher wird das Rote Kreuz mit bis zu 130 Kräften vor Ort sein, die von Sanitätern bis Notärzten reichen. Auch die Polizei fährt ein Großaufgebot auf, zusätzlich kommen Drohnenteams zum Einsatz, die aus der Luft für einen guten Überblick sorgen. Und das hat seinen Grund: Allein im vergangenen Jahr hat es am Festivalgelände knapp 100 Straftaten gegeben - Diebstählen, Körperverletzungen, sexuelle Belästigung und Drogenmissbrauch inklusive.

Zur Anreise zum Frequency-Festival liefern ÖAMTC und ARBÖ wertvolle Tipps. © Thomas Ranner

Die wichtigsten Infos rund um die Verkehrslage liefern ÖAMTC und ARBÖ. Der Großteil der Besucher wird bereits vor Donnerstag anreisen - um Staus zu vermeiden, wird die Anreise per Bahn und Shuttlebussen empfohlen. Wer dennoch mit dem Auto kommt, sollte die ausgeschilderten Zufahrten nutzen, Fahrverbote beachten und seinen Parkplatz am besten fotografieren und abspeichern. Pannenhelfer warnen eindringlich vor leeren Batterien, verlorenen Autoschlüsseln und Reifenschäden. Besonders zu beachten: Rettungswege müssen unbedingt freigehalten werden, Falschparker werden konsequent abgeschleppt.