Tulln im Hundefieber

Fell gebürstet, Krallen geschnitten: Knapp 6.000 Hunde kämpfen in Tulln bei der Internationalen Hundeschau um den Titel „Schönster ihrer Rasse". Die Messe wird bis Sonntag zum Treffpunkt für Hundefans.

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Der zehnjährige Johnny aus Ginzersdorf (Bezirk Mistelbach) ist ein alter Hase im Showring. „Johnny ist ein Ausstellungs-Superstar. Der kennt das, der liebt das", sagt Besitzerin Katrin Eisen. Mehr als 250 Rassen vom Chihuahua bis zum Windhund treten an.

Strenge Jury

Eine Fachjury prüft Gangbild, Körperbau und Aussehen. „Nur wenn ein Hund einen korrekten Körperbau hat, ist er auch ein gesunder Hund", betont Eisen. Die Schau des Österreichischen Kynologenverbands dient laut Präsident Philipp Ita auch der gesunden Zucht. Dazu gibt es Vorführungen, Mitmachaktionen und Vorträge.

Nervöse Besitzer

Am Sonntag fällt im Ehrenring die Entscheidung über den Bundessieger. Die Hunde bleiben cool, die Besitzer zittern. „Ich glaube, ich bin aufgeregter als der Hund", gesteht Andrea Haider aus Gänserndorf. Nächste Chance gibt es 2027: Dann findet in Tulln die World Dog Show statt.