6.000 Vierbeiner
Tulln im Hundefieber
Der zehnjährige Johnny aus Ginzersdorf (Bezirk Mistelbach) ist ein alter Hase im Showring. „Johnny ist ein Ausstellungs-Superstar. Der kennt das, der liebt das", sagt Besitzerin Katrin Eisen. Mehr als 250 Rassen vom Chihuahua bis zum Windhund treten an.
Strenge Jury
Eine Fachjury prüft Gangbild, Körperbau und Aussehen. „Nur wenn ein Hund einen korrekten Körperbau hat, ist er auch ein gesunder Hund", betont Eisen. Die Schau des Österreichischen Kynologenverbands dient laut Präsident Philipp Ita auch der gesunden Zucht. Dazu gibt es Vorführungen, Mitmachaktionen und Vorträge.
Nervöse Besitzer
Am Sonntag fällt im Ehrenring die Entscheidung über den Bundessieger. Die Hunde bleiben cool, die Besitzer zittern. „Ich glaube, ich bin aufgeregter als der Hund", gesteht Andrea Haider aus Gänserndorf. Nächste Chance gibt es 2027: Dann findet in Tulln die World Dog Show statt.
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