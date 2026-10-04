oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

6.000 Vierbeiner

Tulln im Hundefieber

Rudolf Preyer
von
Hundebegegnungen.
© ORF / Sandra Fichtinger
Fell gebürstet, Krallen geschnitten: Knapp 6.000 Hunde kämpfen in Tulln bei der Internationalen Hundeschau um den Titel „Schönster ihrer Rasse". Die Messe wird bis Sonntag zum Treffpunkt für Hundefans.
OE24 auf Google bevorzugen

Der zehnjährige Johnny aus Ginzersdorf (Bezirk Mistelbach) ist ein alter Hase im Showring. „Johnny ist ein Ausstellungs-Superstar. Der kennt das, der liebt das", sagt Besitzerin Katrin Eisen. Mehr als 250 Rassen vom Chihuahua bis zum Windhund treten an.

Strenge Jury

Eine Fachjury prüft Gangbild, Körperbau und Aussehen. „Nur wenn ein Hund einen korrekten Körperbau hat, ist er auch ein gesunder Hund", betont Eisen. Die Schau des Österreichischen Kynologenverbands dient laut Präsident Philipp Ita auch der gesunden Zucht. Dazu gibt es Vorführungen, Mitmachaktionen und Vorträge.

Nervöse Besitzer

Am Sonntag fällt im Ehrenring die Entscheidung über den Bundessieger. Die Hunde bleiben cool, die Besitzer zittern. „Ich glaube, ich bin aufgeregter als der Hund", gesteht Andrea Haider aus Gänserndorf. Nächste Chance gibt es 2027: Dann findet in Tulln die World Dog Show statt.

Auch interessant

Collien Fernandes rechnet in Wien ab: "Nicht ernst genommen"

Oktoberfest: Mitarbeiter an Schiffsschaukel reanimiert

Karriere-Hoch! Kraus stürmt in Peking ins Achtelfinale

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

3:2 - Altach gewinnt verrücktes Spiel in Wolfsberg

Fünf-Meter-Vagina am Graben in Wien

Waldviertel-Coup: 15 Millionen für Waidhofen

Mauer: Mauer des Schweigens klingt

Tulln im Hundefieber

Harte Kante: Bis 2.500 Euro für Schulverweigerer

Wuff, miau, muuuh: 76 Tierrettungen im Bezirk Amstetten

Easyjet verkauft Snacks an Bord per Handy

Opernball: Letzte Proben vor dem Ball des Jahres

Reebok brachte 2012 Adidas Gewinnrückgang