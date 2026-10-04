Karriere-Hoch! Kraus stürmt in Peking ins Achtelfinale

Sinja Kraus steht erstmals im Achtelfinale eines WTA-1000-Turniers. In Peking wartet die Sabalenka-Bezwingerin. Im Live-Ranking ist sie nun Nummer 75.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sinja Kraus legt in Peking nach! Die 24-jährige Wienerin besiegte am Sonntag die Ukrainerin Dajana Jastremska mit 6:1, 6:4. Nach 1:33 Stunden war der bisher größte Erfolg ihrer Karriere geschafft. Nun geht es gegen Nikola Bartunkova – jene Tschechin, die Aryna Sabalenka aus dem Turnier geworfen hat.

Viermal war in Runde eins Schluss

Schon der Auftakt gegen Jastremska hatte es in sich: Erst zum 3:1 brachte Kraus als erste Spielerin ihren Aufschlag durch. Danach ließ sie im ersten Satz kein weiteres Game mehr liegen. Im umkämpfteren zweiten Durchgang behauptete sich die Österreicherin ebenfalls und machte den Achtelfinaleinzug perfekt.

Ein Sprung, der vor wenigen Monaten noch weit entfernt schien: Vor dieser Saison hatte Kraus noch nie an einem WTA-1000-Turnier teilgenommen. In Miami, Madrid, Rom und Cincinnati kämpfte sie sich heuer jeweils durch die Qualifikation, schied danach aber stets in der ersten Hauptrunde aus. In Peking ist diese Hürde längst Geschichte.

Jetzt wartet die Sabalenka-Bezwingerin

Mit Bartunkova bekommt Kraus allerdings eine Gegnerin, die gerade selbst für einen Paukenschlag gesorgt hat. Die 20-Jährige bezwang die Weltranglistenzweite Sabalenka klar mit 6:4, 6:3. Als Nummer 34 der Welt geht die Tschechin auch gegen Kraus als Favoritin ins Match.

Die beiden kennen einander bereits: Im Vorjahr verlor Kraus das Halbfinale beim ITF-W75-Turnier in Hechingen gegen Bartunkova knapp mit 4:6, 6:3, 4:6.

In Peking wird die Wienerin von Stefan Rettl begleitet, der sonst Sebastian Ofner als Touringcoach betreut.

Noch ein Sieg – und Platz 62 winkt

Der Erfolg gegen Jastremska zahlt sich bereits in der Weltrangliste aus. Im Live-Ranking steht Kraus auf Platz 75 und damit über ihrer bisherigen Bestmarke von Rang 80. Die laufende Berechnung ist noch keine endgültige neue Weltrangliste.

Gelingt gegen Bartunkova der nächste Coup, könnte sich Kraus sogar ungefähr auf Platz 62 verbessern. Dann wäre nach den Top 80 auch die nächste Marke in Reichweite: die Top 60.