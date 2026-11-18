Ohne Gas geht nichts: Niederösterreichs Industrie kommt bis 2040 nicht ohne Erdgas aus. Das zeigt eine neue Studie.

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Die Industrie in Niederösterreich braucht weiter Erdgas. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von Compass Lexecon im Auftrag der Industriellenvereinigung NÖ. Strom wird zwar wichtiger, stößt aber technisch und wirtschaftlich an Grenzen, heißt es in einer Aussendung vom Mittwoch. "Wasserstoff und Biomethan sind noch nicht genug verfügbar und zu teuer."

Besonders in der Chemie-, Papier-, Glas- und Zementindustrie geht es nicht ohne Gas. Die Firmen erwarten bis 2040 einen Anstieg des Strom- und Gasbedarfs um jeweils rund 30 Prozent.

Das fordert die Industrie

Die Industrie verlangt leistbare Energiepreise, schnellere Genehmigungen und UVP-Verfahren, niedrigere Netzkosten und den Ausbau der Netze. Dazu kommen technologieoffene Förderungen und klare Regeln für Wasserstoff.

Land mit Potenzial

Niederösterreich hat laut Studie Österreichs "größtes Potenzial bei Biomethan, Wind und Photovoltaik." Wind und PV könnten den Strombedarf der Industrie laut Compass Lexecon deutlich übersteigen. "Bevor das Gas verschwindet, müssen aber erst Alternativen bereitstehen."