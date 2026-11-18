Premiere beim Leopoldiempfang: Die Boku-Absolventin Magdalena Wachter-Karpfinger holt als Erste das mit 10.000 Euro dotierte Stipendium.

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Wien. Große Premiere im Wiener Raiffeisenhaus: Vor über 300 Gästen vergab der Club Niederösterreich erstmals das "Erwin Pröll Doktoratsstipendium". Die Siegerin: Dr. Magdalena Wachter-Karpfinger (35) aus Markgrafneusiedl. Sie promovierte kürzlich an der Boku mit Auszeichnung.

Ihre Arbeit beschäftigt sich damit, wie die Raumplanung in Österreichs Gemeinden die Interessen der Landwirte berücksichtigt.

Pröll gerührt

Erwin Pröll, Präsident Erwin Hameseder und Club-Obmann Paul Nemecek überreichten die Auszeichnung persönlich. Für den Namensgeber ist es ein bewegender Moment: "Die Zukunft unserer Heimat liegt in den Händen junger Menschen, die Verantwortung übernehmen und neue Wege gehen."

Gefördert wird das Stipendium von Umdasch, Püspök, der Raiffeisenholding NÖ-Wien und Prefa.

Prominente Gäste

Unter den Ehrengästen: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Landesvize Stephan Pernkopf und WKÖ-Präsidentin Martha Schultz.