Seit 13. November
Winterzauber im Klosterhof mit Wärmeflaschen-Verleih
Beim Winterzauber im Klosterhof sorgen tausende Lichter und Kugeln und geschmackvolle Dekoration, viele gemütliche Nischen und ersteckte Plätze mit wärmenden Fellen für beliebte Fotomotive. Es ist der einzige X-Mas-Markt in Linz bei dem sich aufgrund der Eintrittskassa Warteschlangen bilden - Vorfreude passt perfekt in die Weihnachtszeit.
Ein echtes Special am Winterzauber ist der Wärmeflaschen-Verleih. Nicht weniger speziell und einzigartig ist aber auch die Kulinarik. So wird z.B. Blutwurst-Bosna oder Marillenpunsch serviert.
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Schlangestehen und Eintritt zahlen
Der Eintritt inklusive Heißgetränk kostet auch heuer wieder fünf Euro pro Person - zuzüglich drei Euro Pfand. Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt, es gibt keine Gruppentarife. Am 24. Dezember (11 bis 14 Uhr) ist der Eintritt frei.
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 15 bis 21.30 Uhr, am Wochenende bereits ab 13 Uhr.
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