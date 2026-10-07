Haaland-Zukunft wackelt: Barca und Real locken das Man-City-Ass!

Beben um Erling Haaland! Der Torgarant liebäugelt im Falle einer Relegation von Manchester City mit einem Wechsel zum FC Barcelona. Auch Arsenal und Real Madrid hoffen auf den Superstar.

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Erling Haaland tendiert bei einem möglichen Abschied von Manchester City zu einem Wechsel zum FC Barcelona. Im Falle eines Zwangsabstiegs der Engländer aufgrund der 114 vorgeworfenen Finanz-Verstöße präferiert der 26-jährige Norweger die Katalanen gegenüber dem Premier-League-Rivalen FC Arsenal. Der Grund für das Interesse ist sportlicher Natur: Nach erfolgreichen Jahren in England lockt den Ausnahmestürmer die Aussicht auf eine neue Herausforderung in der spanischen La Liga.

Interesse von Real Madrid und Arsenal in Lauerstellung

Neben dem FC Barcelona beobachtet auch Real Madrid die heikle Situation um den Angreifer ganz genau. Ein Transfer zu den beiden spanischen Giganten gilt für Haaland zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere als besonders verlockend. Die Gunners wiederum verfügen über die nötigen finanziellen Mittel für ein Top-Angebot, nachdem geplante Mega-Deals für Vinicius Junior und Julian Alvarez gescheitert sind. Sowohl Arsenal als auch Real Madrid haben bereits Kontakt mit dem Management des Superstars aufgenommen.

Drohende Strafen bringen Man City unter Zugzwang

Die Zukunft des Knipsers hängt maßgeblich an den rechtlichen Konsequenzen für Manchester City. Sollte der Klub, der aktuell Berufung einlegt, hart bestraft werden, droht ein gezwungener Umbruch. Neben einem Abstieg könnten auch ein Punkteabzug oder eine Transfersperre die Fähigkeit des Vereins beeinträchtigen, Haaland im Kader zu halten. Barcelona gilt bei den Wünschen des Norwegers zwar derzeit als Favorit, doch der FC Arsenal bleibt finanzstark im Rennen.