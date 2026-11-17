Als Ersatz für die bestehende, mehr als 70 Jahre alte und den zukünftigen Anforderungen nicht mehr entsprechende 110-kV-Anspeisung errichtet.

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Die Partner des Projektes "Sichere Stromversorgung Zentralraum Oberösterreich" Austrian Power Grid (APG), Netz Oberösterreich und Linz Netz haben am Dienstag das Umspannwerk Hütte Süd sowie die ersten beiden Leitungsabschnitte zwischen den Umspannwerken Ernsthofen, Pichling und Hütte Süd in Betrieb genommen. Das Umspannwerk Hütte Süd diene als direkter 220-kV-Anspeisepunkt für die voestalpine, die 2027 den ersten Elektrolichtbogenofen in Betrieb nehmen wird.

800 Mio. Euro-Investition

Die Projektpartner investieren rund 800 Mio. Euro in den neuen 220-kV-Versorgungsring, der die mehr als 70 Jahre alte 110-kV-Stromanspeisung des Zentralraums schrittweise ablöst. Im Endausbau, der bis 2030 vorgesehen ist, verbindet der Ring dann die Umspannwerke Ernsthofen, Pichling, Hütte Süd, Wegscheid und Kronstorf sowie mehrere Umspannwerke der Projektpartner miteinander, hieß es in den Unterlagen zur feierlichen Inbetriebnahme des Teilabschnittes am Dienstag.

Anspeisekapazität vervierfacht

Mit der Fertigstellung des Gesamtprojektes steigt die Anspeisekapazität im Zentralraum um das Vierfache von derzeit 780 Megavoltampere auf 3.400. Damit werde die Strominfrastruktur in der Region langfristig an die Anforderungen von Wirtschaft, Industrie und Energiewende angepasst, hieß es weiter.

Ministerbesuch

"Solche Investitionen sind entscheidend, damit Österreich ein starkes Industrieland "Die Netzinfrastruktur ist das Rückgrat einer sicheren Stromversorgung", betonte Verbund-Chef und APG-Aufsichtsratvorsitzender Michael Strugl. Über die Tochter APG beabsichtige der Verbund in den kommenden 10 Jahren eine Investition von 9 Mrd. Euro in den Um- und Ausbau des Stromnetzes. "Leistungsfähige Netze sind die Grundlage für eine sichere Energieversorgung und das Gelingen der Energiewende", fügte Technikvorstand der Energie AG, Alexander Kirchner, an. Eine verlässliche Stromversorgung sei auch Grundlage dafür, "dass unser Alltag funktioniert und Betriebe in Linz produzieren und Arbeitsplätze sichern können", sagte Bürgermeister Dietmar Prammer (SPÖ) als Aufsichtsratsvorsitzender der Linz AG.



"Solche Investitionen sind entscheidend, damit Österreich ein starkes Industrieland bleibt", meinte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) bei dem Termin in Linz. Deshalb müsse man beim Ausbau der Stromnetze schneller werden, was mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz ermöglicht werde.

Für Greentec Steel

Für die voestalpine ist die Inbetriebnahme des Umspannwerks Hütte Süd "ein wichtiger Meilenstein für die Umsetzung von greentec steel am Standort Linz", sagte CEO Herbert Eibensteiner. Bis 2029 wird in Linz und in Donawitz je ein Hochofen stillgelegt. Dann werde der Konzern im Vergleich zu 2019 die CO2-Emissionen um bis zu 30 Prozent reduzieren können.