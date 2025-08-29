Ausnahmezustand: Graz am Samstag im Derby-Rausch

Die Bundesliga wartet in der 5. Runde am Samstag (19.30 Uhr/live au Sky) mit einem echten Fußball-Schmankerl Der GAK geht als Gastgeber ins Grazer Duell mit Sturm, der Meister ist jedoch klarer Favorit im "Auswärtsspiel" in der Merkur Arena.

Graz ist am Samstag (ab 19.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) wieder einmal im Ausnahmezustand. "Wenn du in die Stadt gehst, dann ist es einfach etwas anderes. Es dreht sich alles nur ums Derby", erklärte GAK-Kapitän Daniel Maderner die Befindlichkeiten in der steirischen Landeshauptstadt. "Es hat einen gewissen Nervenkitzel, es ist kein Spiel wie jedes andere. Es ist etwas ganz Besonderes, es ist einfach geil." Das bestätigte auch sein Coach. "Das Derby hat natürlich einen speziellen Stellenwert", sagte Ferdinand Feldhofer. Man wolle das genießen, "aber auch vor eigenem Publikum ein tolles Spiel abliefern und gewinnen, auch wenn wir der krasse Außenseiter sind".

GAK jagt ersten Sturm-Fall seit 2006

Nach zwei verlorenen Derbys in der Aufstiegssaison nehmen die Athletiker beim 202. Aufeinandertreffen den nächsten Anlauf auf einen Sieg gegen den Stadtrivalen. Mit einem solchen würden die "Roten Teufel" auch ihr Punktekonto verdoppeln. Sturm will sich hingegen im Stadtduell weiter schadlos halten, die letzte Niederlage datiert vom 11. November 2006 (0:2). Zudem kann man wieder auf die eigenen Fans bauen, die zuletzt auf ihr Auswärtskontingent verzichtet hatten, nun aber wieder via Fanmarsch ins Stadion ziehen. Die Partie ist mit 16.400 Zuschauern ausverkauft.

Nach dem Aus im Champions-League-Play-off liegt auch bei Sturm nun der ganze Fokus auf dem GAK. Laut Coach Jürgen Säumel brauche es "keine Extramotivation. Jeder weiß, welche Bedeutung dieses Spiel für unseren Club, unsere Fans und die ganze Stadt hat - wir alle fiebern diesem Duell entgegen". Man nehme die Favoritenrolle an und wolle gewinnen. Für die Partie fraglich ist Arjan Malic, der gegen Bodø/Glimt einen Schlag auf die Wade erhalten hat. Ein intensives Spiel ist garantiert, treffen mit den Grazer Clubs doch zwei der laut Statistik drei zweikampfstärksten Teams dieser Saison aufeinander.

Mögliche Aufstellung:

GAK: Meierhofer - Vraa, Pines, Owusu - Frieser, Koch, Fofana, Italiano - Harakate, Maderner, CipotSturm: Christensen - Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic - Gorenc Stankovic, Chukwuani - Horvat, Kiteishvili, Böving - Jatta