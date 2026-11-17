Oberösterreich hat mit rund 65 TWh den zweithöchsten Endenergieverbrauch in Österreich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Mit einem Anteil von rund drei Prozent am österreichischen Gesamtenergieverbrauch spielt die Windkraft im nationalen Energiemix eine untergeordnete Rolle", sagte LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) am Dienstag in einer Pressekonferenz. Dennoch werde bei neuen Windparks häufig mit der Anzahl der versorgbaren Haushalte geworben, ohne den hohen Strombedarf von Industrie und Wirtschaft ausreichend zu berücksichtigen. "Allein das Google-Rechenzentrum in Kronstorf und die Lichtbogenöfen der voestalpine könnten jährlich rund 6,4 TWh Strom benötigen, eine Menge, die in etwa der gesamten österreichischen Windstromproduktion entspricht. Die Versorgung von 100.000 Haushalten relativiert sich damit angesichts des tatsächlichen Energiebedarfs des Landes", so Haimbuchner.

Verbindliche Verordnung

"Mit der Weiterentwicklung des Windkraftmasterplans 2017 zu einer verbindlichen Verordnung würden wir klare Rahmenbedingungen und die notwendige Rechtssicherheit schaffen. Dabei gilt es, die unterschiedlichen Interessen in Einklang zu bringen. Die vorgesehenen Ausschlusszonen tragen dem Schutz unserer wertvollen Naturräume, unserer Naherholungsgebiete und unseres einzigartigen Landschaftsbildes Rechnung. Denn bei allen Überlegungen zum Ausbau der Windkraft dürfen der Erhalt unserer heimischen Ökosysteme und die Lebensqualität der Oberösterreicher nicht aus dem Blick geraten", sagt der Naturschutzreferent. In Oberösterreich gehe es um den dauerhaften Schutz von rund einem Drittel der Landesfläche.