Während andere Touristen aus dem Urlaub landestypische Souvenirs mitbringen, greift Millionärsfamilie Geiss wie gewohnt in einer ganz anderen Dimension zu. Bei einer spektakulären Reise nach Japan wagten sich Carmen, Robert, Davina und Shania in knallblauen Hosen in einen schlammigen Zuchtteich und kauften gleich 43 sündhaft teure Koi-Karpfen.

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Für Carmen Geiss wurde der Besuch auf einer renommierten japanischen Fischfarm zu einer echten körperlichen Zerreißprobe. Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen die Luxus-Lady ungeschminkt und fernab des gewohnten Jetset-Glamours: Eingehüllt in eine leuchtend blaue Fischer-Wathose und mit wackeligen Schritten watete sie gemeinsam mit ihren Töchtern Davina und Shania durch das trübe, schlammige Wasser eines Beckens, um beim traditionellen Abfischen der Edelfische selbst mit anzupacken.

Auf Instagram nahm die Millionärsgattin die schweißtreibende Aktion mit reichlich Selbstironie: "Oh mein Gott, ich dachte, Koi abfischen sieht einfacher aus! Danach weiß man jedenfalls, was man getan hat. Aber diesen wunderschönen Fischen so nah zu sein, ist für jeden Koi-Liebhaber ein Traum. Für mich war's ein absolutes Wahnsinnserlebnis!"

Aus ein paar Fischen wird ein ganzer Schwarm

Eigentlich hatte sich die TV-Kult-Blondine für den Besuch der Zuchtstätte des renommierten Züchters Makoto Konishi ein klares Budget und eine moderate Stückzahl vorgenommen. Doch der Einkaufsbummel geriet binnen kürzester Zeit vollkommen außer Kontrolle. "Als wir dann noch mal auf der Farm waren, wollte ich zu unseren acht Großen wirklich nur ein paar Kleine dazunehmen. Ein paar! Dann kamen Robert, Shania und Davina mit 'Guck mal, der ist auch schön!' um die Ecke. Und ich hab natürlich jedes Mal ganz vernünftig gesagt 'Ja, den nehmen wir auch.'", schilderte Carmen den herrlich chaotischen Kaufrausch.

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Am Ende standen nicht nur die ursprünglich anvisierten Exemplare auf dem Lieferschein, sondern eine gewaltige Fisch-Flotte: "Tja, jetzt ziehen 35 kleine und 8 große Koi bei uns ein. 43 neue Bewohner im Teich! Andere bringen aus Japan einen Kühlschrankmagneten mit. Wir bringen eine komplette Schulklasse mit acht Aufsichtspersonen mit."

Neues Zuhause für die Luxus-Karpfen

Wie viel Vermögen die Familie für die 43 Prachtexemplare hinblätterte, behielten die TV-Stars für sich. In der Szene erzielen handverlesene Zuchtfische aus Japan jedoch regelmäßig Summen im vier- bis fünfstelligen Bereich pro Stück. Dass nicht jedes Tier einen eigenen Kosenamen erhalten kann, ist der Millionärsgattin bewusst: "Ein paar bekommen natürlich einen Namen, aber bei 43 kriegen wir das beim besten Willen nicht mehr hin. Bis ich die Namensliste durchhabe, ist das Futter schon weg!" Zum Abschluss bedankte sich Carmen überschwänglich beim Team von Konishi Europe und Züchter Makoto Konishi für das unvergessliche Erlebnis im fernen Asien.