Wetten, dass..? mit Kaulitz:  1. Star-Gast geleakt!

Am 5. Dezember beginnt beim ZDF mit Bill und Tom Kaulitz eine völlig neue Ära der legendären Samstagabendshow Wetten, dass..?. Das Publikumsinteresse an der Premiere der Zwillinge sprengt dabei alle bisherigen Dimensionen und stellt selbst Show-Legende Thomas Gottschalk in den Schatten.

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Das Comeback des TV-Klassikers löste bei den Fernsehzuschauern eine beispiellose Ticket-Hysterie aus. Wie das Magazin Bunte berichtete, gingen beim Mainzer Sender sage und schreibe 288.000 Ticketanfragen für die mit Spannung erwartete Live-Übertragung ein. Dem gegenüber steht allerdings ein extrem limitiertes Kontingent: In der Messehalle im deutschen Halle an der Saale stehen am Veranstaltungstag gerade einmal 2.600 Plätze zur Verfügung. Die Chance auf eine der heiß begehrten Eintrittskarten gleicht damit einem echten Sechser im Lotto.

Wie gewaltig der Hype um Bill und Tom Kaulitz tatsächlich ist, zeigt der direkte historische Vergleich mit der TV-Historie. Für die letzte offizielle Ausgabe unter der Moderation von Thomas Gottschalk im November 2023 hatten sich rund 65.000 Menschen um Plätze beworben. Die Tokio-Hotel-Zwillinge haben diese Marke nun um mehr als das Vierfache übertroffen und eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass das Format bei einem generationenübergreifenden Publikum wieder hoch im Kurs steht.

Kultstar Herbert Grönemeyer beehrt die Show-Couch

Nicht nur auf der Moderatorenbühne tut sich einiges, auch auf der Gästeliste zeichnet sich ein spektakulärer Coup ab. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll niemand Geringerer als Deutschrock-Ikone Herbert Grönemeyer auf der berühmten Wett-Couch Platz nehmen. Für den Ausnahmemusiker wäre es bereits der 15. Besuch bei dem Kultformat, bei dem er in der Vergangenheit entweder als gefeierter Showact aufgetreten war oder als charmanter Wettpate mitgefiebert hatte. Damit festigt Grönemeyer seinen Status als einer der treuesten Stammgäste der Sendung. In der ewigen Rangliste der prominenten Gäste rangiert lediglich Peter Maffay mit insgesamt 19 Auftritten noch vor ihm.

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Für Grönemeyer selbst kommt der Auftritt zu einem äußerst günstigen Zeitpunkt. Im Juni 2027 stehen acht gigantische Open-Air-Konzerte in Deutschland auf dem Spielplan des Künstlers. Die gewaltige Reichweite der ZDF-Bühne bietet die perfekte Gelegenheit, um die Werbetrommel für seine anstehenden Freiluft-Auftritte zu rühren.

Beliebte Komikerin Hazel Brugger übernimmt Außenwette

Auch bei der Besetzung der Außenwette setzt das Produktionsteam auf Kontinuität gepaart mit frischem Witz. Stand-up-Komikerin Hazel Brugger wird erneut Teil der Sendung sein und sich um die Außenübertragung kümmern. Bereits bei Gottschalks emotionalem Abschied im Jahr 2023 hatte die Schweizerin in dieser anspruchsvollen Rolle brilliert und mit ihrer schlagfertigen Art für Begeisterung gesorgt. Mit diesem Zusammenspiel aus den Kaulitz-Brüdern, publikumsnahen Stars und bewährten Elementen steht einer denkwürdigen Showpremiere im Dezember nichts mehr im Weg.