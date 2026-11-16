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Maschmeyer-Trennung: Jetzt spricht Ferres

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Ein elegant gekleidetes Paar posiert bei den Romy Awards vor einer Statue und Fotowand.
© Getty Images
Nur wenige Tage nachdem verfängliche Fotos ihres Noch-Ehemanns Carsten Maschmeyer mit einem jungen Model für weltweiten Wirbel sorgten, zeigte sich Veronica Ferres erstmals wieder im Rampenlicht.
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Beim mit Spannung erwarteten Duell zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots zog Veronica Ferres im Stadion die Blicke auf sich. An der Seite ihrer Tochter Lilly Krug präsentierte sich der deutsche Filmstar bestens gelaunt und wirkte betont gelöst. In der bayerischen Landeshauptstadt tummelte sich die gesamte Promi-Riege, darunter auch Filmstar Elyas M’Barek, Mode-Influencerin Caro Daur und Moderatorin Cathy Hummels. Auf die unweigerliche Nachfrage eines TV-Teams von RTL, wie es ihr in dieser turbulenten Zeit gehe, reagierte Ferres gewohnt professionell: "Mir geht’s sehr gut, vielen Dank."

Hinter dieser kurzen und höflichen Antwort steckte freilich reichlich Brisanz. Denn erst vor kurzem waren brisante Paparazzi-Aufnahmen aufgetaucht, die ihren Noch-Ehemann Carsten Maschmeyer Hand in Hand mit dem Model Anouchka Lou zeigten. Schon unmittelbar nach Veröffentlichung der pikanten Bilder hatte sich die Darstellerin gegenüber Reportern betont distanziert gegeben und auf jegliche Vorwürfe verzichtet. Ihr unmissverständliches Statement lautete damals schlicht: "Kein Kommentar."

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Friedliche Trennung nach zwölf Jahren Ehe

Erst Ende August hatten die Schauspielerin und der renommierte Finanzunternehmer das offizielle Ende ihrer zwölfjährigen Ehe bekannt gegeben. Die Entscheidung, künftig getrennte Lebenswege einzuschlagen, sei laut beiden Partnern jedoch bereits lange zuvor in vollem gegenseitigen Respekt und in tiefer Freundschaft gefallen. Als Hauptgrund für das Auseinanderleben nannten beide die extremen beruflichen Verpflichtungen, die dichten Terminkalender und die daraus resultierenden ständigen Reisen. In ihrer gemeinsamen Stellungnahme betonten beide damals harmonisch: "Mit der Zeit ist aus unserer Liebe eine tiefe, vertrauensvolle Freundschaft entstanden."

Begeisterung über gelungene Stadion-Ablenkung

Ob sie die neuen Beziehungsbilder ihres langjährigen Partners dennoch innerlich schmerzten, ließ sich Ferres während des gesamten Sportnachmittags in München mit keiner Wimper anmerken. Der ausgelassene Stadionbesuch schien der Powerfrau spürbar gutzutun. Nach dem Schlusspfiff teilte sie ihre Begeisterung euphorisch mit ihren zahlreichen Followern auf Instagram: "Was für ein Nachmittag in München! So eine tolle Stimmung und so viel Begeisterung. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, heute beim NFL Game dabei zu sein!" Mit diesem starken Auftritt bewies sie eindrucksvoll, dass sie ihren Blick fest nach vorne richtet.

Das Star-Foto des Tages

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Kate und William auf Indien-Reise. In Mumbai wurden sie mit regionalen Köstlichkeiten begrüßt; William schaut etwas leer, Kate fragt gleich genauer nach.

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© Getty Images

Chris Pratt ist komplett mit grünem Schleim bedeckt und steht mit offenen Armen da.

Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden!

© CBS via Getty Images

Georgia May Jagger und Jerry Hall - das Tochter-Mama-Duo posiert zusammen bei einer Veranstaltung.

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© Hara Kaur/Dave Benett/Getty Images for NET-A-PORTER

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