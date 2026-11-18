Aufatmen in Kritzendorf für 143 Schüler: Die Privatvolksschule könnte doch noch gerettet werden. Mindestens vier Jahre soll der Betrieb weitergehen, aber fix ist noch nichts.

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Neue Hoffnung für 143 Kinder: Bei einem Krisengipfel im Klosterneuburger Rathaus setzten sich am 17. November Bürgermeister Christoph Kaufmann (ÖVP), Vizebürgermeisterin Maria T. Eder, der Grundstückseigentümer Institut Österreichischer Orden (IÖO), der Betreiber Vereinigung von Ordensschulen Österreichs (VOSÖ) und der Elternverein an einen Tisch. Der Plan: Die VOSÖ führt die Schule zumindest die nächsten vier Jahre weiter.

Fix ist das aber noch nicht. Anfang nächster Woche folgen weitere Gespräche mit der Stadtgemeinde, dabei werden die wirtschaftlichen Aspekte geprüft. Die VOSÖ hat im Oktober angekündigt, die Trägerschaft wegen "steigender Kosten und sinkender Schülerzahlen" nach diesem Schuljahr zu beenden. Neue Anmeldungen gibt es keine mehr.

Eltern im Schock

Für die Familien kam das Aus aus heiterem Himmel. "Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt", sagt eine betroffene Mutter zu oe24. Am 30. September, drei Wochen nach Schulbeginn, erfuhren die Eltern von der geplanten Schließung. Weder ein Sparplan noch eine Erhöhung des Schulgelds wurden vorab versucht, die VOSÖ hat den Standort erst 2022 übernommen.

Bürgermeister am Zug

Für Kaufmann ist eine Schließung die schlechteste Lösung: Acht Klassen finden im Regelbetrieb kaum Platz, Freundschaften zerreißen. "Ziel ist es, weiterhin eine langfristige Lösung für den Schulbetrieb einer Privatschule in Kritzendorf zu gewährleisten", sagt er und dankt allen Beteiligten für den konstruktiven Austausch.

Bis Jahresende soll eine Lösung stehen. Die Bildungsdirektion bestätigt, dass die Gespräche erst am Anfang stehen.