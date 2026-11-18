Die Erleichterung dürfte groß sein. Noch vor wenigen Tagen hat die Arena Wien um ihre Zukunft gebangt. Die Stadt wollte der beliebten Kulturinstitution im 3. Bezirk für 2027 die bisherige Jahresförderung von 259.000 Euro streichen. Nun gibt es doch noch eine Lösung.

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Die angekündigten Subventionskürzungen für die Wiener Arena kommen nun doch nicht. Die entsprechende Summe von 259.000 Euro, die gestrichen hätte werden sollen, wird nun von der Stadt und dem Bezirk Landstraße gemeinsam getragen, hieß es in einer gemeinsamen Aussendung von Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (NEOS) und Bezirksvorsteher Erich Hohenberger (SPÖ) am Mittwoch. Rathaus und Bezirk teilen sich die Summe zur Hälfte.

Vor rund einer Woche hatte Emmerling angekündigt, dass die Subvention der MA 13 (Bildung und Jugend) in Höhe von 259.000 Euro im kommenden Jahr nicht zur Verfügung stehen werde. Das hatte nicht nur bei der betroffenen Konzert- und Veranstaltungslocation, die Absagen und eine Sperre des Trakts mit dem Klubraum "DreiRaum" sowie der "Kleinen Halle" als Folge in Aussicht stellte, einen großen Aufschrei hervorgerufen. Eine spontan ins Leben gerufene Online-Petition erfuhr binnen kürzester Zeit enormen Zuspruch.

Emmerling: Arena-Erhalt steht außer Frage

Emmerling betonte nun in der Aussendung, dass der Erhalt der Arena als "wichtiger Bestandteil der Kultur- und Veranstaltungsszene für Wien" außer Frage stehe. "Gleichzeitig ist klar, dass eine dauerhafte Finanzierung eines Kultur- und Veranstaltungszentrums nicht aus dem Jugendressort erfolgen kann. Um dem Verein jedoch Planungssicherheit zu geben, den Erhalt der Arena zu sichern und damit geplante Konzerte und Projekte nicht kurzfristig abgesagt werden müssen, hat man für das kommende Jahr nach einer gemeinsamen Lösung gesucht", so die Vizebürgermeisterin.

Bezirkschef Hohenberger zeigte sich "glücklich und dankbar" ob des gefundenen Kompromisses am Ende des heurigen Jubiläumsjahres nach der Arena-Gründung vor 50 Jahren. Er betonte aber zugleich: "Für die nächsten Jahre müssen wir uns überlegen, wie wir die Arena, aber auch andere wichtige Jugend- und Kulturinstitutionen langfristig und nachhaltig in ihrer Arbeit absichern und stärken können."

Grüne sehen Erfolg durch öffentlichen Druck

Bei den Grünen wird die Einigung begrüßt, zugleich kommt Kritik an der rot-pinken Stadtregierung. "Der Druck von über hunderttausend Wienerinnen und Wienern hat gewirkt", erklärt Parteichefin Judith Pühringer. Die Grünen führen das Einlenken der Stadt auf den öffentlichen Widerstand gegen die Förderstreichung zurück.

Für Unverständnis sorgt bei der Opposition vor allem, dass die Stadt 215 Millionen Euro für eine neue Eventhalle in St. Marx bereitstelle, während bei bestehenden Einrichtungen gespart werde. Die Landstraßer Grünen-Politikerin Siegrid Widhalm kritisiert in diesem Zusammenhang auch die Räumung des Geländes in St. Marx. Zudem verweisen die Grünen auf das weiterhin bedrohte Amerlinghaus und Kürzungen bei Frauenberatungsstellen sowie Eltern-Kind-Zentren.