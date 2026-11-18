Nach zwei Unfällen an einem Tag wandert ein mögliche Aus für Fiaker nun in den Wiener Landtag, der sich am Donnerstag mit der Thematik auseinandersetzt.

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Zwei Unfälle an nur einem Tag bringen die Wiener Fiaker erneut massiv unter Druck. Nach den Vorfällen in der Vorwoche flammt die Debatte um ein Verbot der Pferdekutschen in der Innenstadt wieder auf. Am Donnerstag wird das Thema auch im Wiener Landtag diskutiert. Die Grünen und Tierschützer fordern einen Ausstieg – die Fiaker wehren sich.

Zwei Unfälle an einem Tag

Zunächst war in der Operngasse ein Pferd aus unbekannter Ursache durchgegangen. Die Kutsche touchierte ein Straßenschild. Wenig später krachte eine weitere Fiaker-Kutsche in der Rotenturmstraße gegen einen Brunnen. Die Pferde waren durch eine Passage gerannt, während der Kutscher gerade auf der Toilette war. Beide Tiere wurden verletzt, Menschen kamen nicht zu Schaden.

"Kein Grund für Diskussionen"

Mittlerweile gibt es Entwarnung: Die Pferde haben laut ihrem Kutscher Wolfgang Fasching lediglich Schürfwunden davongetragen und befinden sich noch auf einer Koppel in Simmering. Die neuerliche Verbotsdebatte hält Fasching für unnötig: "Immer wenn was passiert, flammt diese Diskussion auf, aber es gibt keinen Grund dafür", schreibt der ORF.

Elektrokutschen gefordert

Die Wiener Grünen sehen das anders. Sie wollen einen "geordneten Umstieg auf Elektrokutschen" und gleichzeitig einen Sozialplan für die betroffenen Kutscher. Tierschutzsprecherin Jennifer Kickert stellt grundsätzlich infrage, ob Pferde im Jahr 2026 noch zur Unterhaltung von Touristen eingesetzt werden sollten.

Verweis auf andere Städte

Auch der Verein gegen Tierfabriken (VGT) fordert ein Ende der Fiaker in der Innenstadt. Sprecher Georg Prinz verweist auf Städte wie Prag und New York, in denen Pferdekutschen bereits verboten wurden. Zu viele Stressfaktoren und Gefahrenquellen würden die Tiere in Wien belasten.

Klimawandel spielt auch eine Rolle

Derzeit gibt es in der Bundeshauptstadt 23 Fiakerunternehmen mit insgesamt 311 Pferden. Die Stadt verweist auf regelmäßige Kontrollen durch Amtstierärzte und Polizei. Eine Studie zur Pferdenutzung im Klimawandel soll Anfang 2027 vorliegen. Dann könnte die Diskussion neuen Zündstoff bekommen.