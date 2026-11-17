Nach Berichten über fragwürdige Verrechnungsmethoden werden nun auch Einrichtungen der Barmherzigen Brüder in Wien genauer unter die Lupe genommen.

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Die Vorwürfe gegen den Orden der Barmherzigen Brüder wegen mutmaßlich fragwürdiger Medikamentenverrechnungen in ihren Spitälern führen nun auch in Wien erneut zu einer Prüfung, berichtete der "Standard" am Dienstag. Bereits im Frühjahr, als Verdachtsmomente in Graz aufgekommen waren, hatte es eine solche gegeben. Nun soll auch die im Wiener Ordensspital befindliche öffentliche Apotheke einbezogen werden. Seitens des Ordens wurde die Untersuchung begrüßt.

Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) wurde das Wirtschaftsprüfungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC) damit beauftragt. Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien begrüßt die Prüfung in einer Aussendung. Man werde sie umfassend unterstützen. Den zuständigen Stellen würden sämtliche für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Verfügung gestellt. Den Vorwurf einer ungerechtfertigten Bereicherung wies man zurück. Die bisherige Verrechnung entspreche den geltenden Rechtsgrundlagen.

Die "Kleine Zeitung" hatte im Mai erstmals berichtet, dass die Grazer Apotheke des Ordens dem Spital der Barmherzigen Brüder Medikamente mit massiven Aufschlägen verrechnen würde. Der Verdacht stand im Raum, dass die dadurch entstehenden Zusatzkosten dem Land weiterverrechnet und dieses deswegen mehr in das Budget der Barmherzigen Brüder eingezahlt habe, als notwendig gewesen wäre, was der Orden zurückweist.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Das Land Steiermark beauftragte im Frühjahr den Steirischen Gesundheitsfonds mit einer Prüfung. Im September lag der Prüfbericht vor, der für die Verrechnungsmethode offenbar keine ausreichende gesetzliche Grundlage sah. Das Land hat dann eine Sachverhaltsdarstellung samt Bericht an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Nachdem auch das deutsche Nachrichtenmagazin "Spiegel" darüber berichtet hatte, teilten auch die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg vor wenigen Tagen mit, nun Prüfungen eingeleitet zu haben.

Im Burgenland, wo die Barmherzigen Brüder das Krankenhaus Eisenstadt betreiben, war die ordensinterne Verrechnung und mögliche Weitergabe von überhöhten Medikamentenkosten an die öffentliche Hand bereits 2018/2019 seitens der Landesregierung auf den Tisch gebracht worden. Ein Rechtsstreit mit dem Orden wurde damals nach intensiven Verhandlungen Ende 2020 mit einem Vergleich beendet. Dieser sieht unter anderem die Überführung des Betriebs der Klinik in Eisenstadt in die Rechtsform einer GmbH vor, in der das Land einen Aufsichtsrat stellt. In diese GmbH wird auch die Anstaltsapotheke eingebracht. (APA)