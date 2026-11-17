"Er soll kommen"
Trainer-Hammer um Lionel Messi (39)
Eigentlich hatte Lionel Messi das Kapitel in der argentinischen Nationalmannschaft nach 208 Länderspielen und 126 Toren geschlossen. Doch wenn es nach Teamchef Lionel Scaloni geht, kehrt der Superstar schon bald in neuer Rolle zur Albiceleste zurück.
Nach dem angekündigten Abschied von Assistenztrainer Walter Samuel bot Scaloni dem Weltmeister von 2022 nun öffentlich einen Platz in seinem Betreuerstab an.
Tür im Verband ist offen
"Er hat bereits Nein zur Nationalmannschaft gesagt, aber als Fußballer hoffe ich, dass er so lange weitermacht, wie er kann." Gleichzeitig machte der Weltmeister-Coach klar, dass die Tür im Verband für die Ikone jederzeit offen steht: "Wenn er hierherkommen möchte, gibt es kein Problem. Jetzt, da Walter geht, soll er kommen."
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Scaloni verlängerte Vertrag bis 2030
Ob Messi das Angebot für einen nahtlosen Übergang auf die Trainerbank tatsächlich annimmt oder sich zunächst voll auf seine letzten Jahre als aktiver Profi konzentriert, bleibt offen. Fakt ist, Scaloni hat erst letzte Woche seinen Vertrag bis 2030 verlängert. Er soll damit der erste Argentinien-Teamchef werden, der die Albiceleste bei drei WM-Endrunden (2022, 2026, 2030) betreut. Mit Messi als Co-Trainer.
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