Österreichs U19 gelang bei der Qualifikation für die EM 2027 ein echter Achtungserfolg.

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Nachdem die Qualifikation mit einem bitteren 0:1 gegen Belarus gestartet wurde, feierte die ÖFB-U19 nun den zweiten Sieg in Folge.

Schon das 6:0 gegen Slowenien war ein Statement, doch ein 4:1 gegen die Großnation England in Wiener Neustadt wiegt noch schwerer. Belarus (0:5) und Slowenien (1:4) waren zuletzt chancenlos.

Jerabek trifft schon wieder

Bereits nach nur zwei Minuten ging Rot-Weiß-Rot durch LASKs Paul Krapf in Führung. Hier gelang den "Young Lions" durch Chelseas Reggie Walsh schnell der Ausgleich (4.).

Das Team von Oliver Lederer blieb sofort dran, nach nur zehn Minuten war die Führung durch Rapid-Stürmer Nicolas Jozepovic wiederhergestellt.

Noch vor der Pause erzielte dann Austria-Juwel Bruno Jerabek sein viertes Tor (44.) im dritten U19-Spiel. Diesmal per schönem direkten Freistoß.

U17-Helden glänzen weiterhin

In der 75. Minute sah Englands Innenverteidiger Marli Salmon (Arsenal) noch Glattrot, weshalb Johannes Moser nach Jerabek-Vorlage von der Bank den 4:1-Deckel draufmachen konnte (80.).

Der rekonvaleszente Salzburger war überhaupt einer von zahlreichen U17-WM-Helden aus dem letzten Jahr. Auch A-Debütant Vasilije Markovic, Hasan Deshishku (beide Austria), Ifeanyi Ndukwe (Levante), Daniel Posch (Mainz 05) oder eben Jozepovic sind mit dabei.

Da Belarus Slowenien mit 1:0 besiegte, sind sie mit Österreich und England auf sechs Punkten jeweils.