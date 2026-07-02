Pizza-Elite: Diese Wiener Pizzeria gehört zu den besten Europas

Für eine der besten Pizzen Europas müssen Sie nicht nach Italien reisen. Ein Wiener Restaurant hat es unter die Top 10 des Kontinents geschafft und bestätigt damit seinen internationalen Spitzenplatz.

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Für eine der besten Pizzen Europas müssen Sie nicht nach Neapel oder Rom reisen. Ein Restaurant in Wien hat es bei den renommierten 50 Top Pizza Europa Awards 2026 unter die zehn besten Pizzerien Europas geschafft und ist damit gleichzeitig erneut die Nummer eins in Österreich. Die große Überraschung: Hinter dem Erfolg steckt die Via Toledo Enopizzeria, die sich mit ihrer authentischen neapolitanischen Pizza seit Jahren einen Namen gemacht hat.

Platz 10 in Europa

Mit Rang zehn gehört die Via Toledo Enopizzeria offiziell zur europäischen Pizza-Elite. Bereits im vergangenen Jahr sorgte das Lokal mit Platz 20 bei den 50 Top Pizza World Awards 2025 international für Aufsehen. Die aktuelle Auszeichnung bestätigt nun den Erfolgskurs. Angeführt wird das diesjährige Europa-Ranking von Napoli on the Road in London. Dahinter folgen Baldoria in Madrid und IMperfetto im französischen Puteaux. Auf den weiteren Plätzen landen 50 Kalò in London, Sartoria Panatieri in Barcelona, Pizza Zulu im deutschen Fürth, NNea in Amsterdam, Sapori Italiani U Taliana in Bratislava und Forno D'Oro in Lissabon. Dass Wien direkt hinter diesen internationalen Spitzenadressen auf Platz zehn landet, unterstreicht den Stellenwert der heimischen Gastronomieszene.

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Das steckt hinter dem Erfolg

Bereits 2025 wurde das Wiener Restaurant bei den 50 Top Pizza World Awards auf Platz 20 weltweit gewählt. Die aktuelle Auszeichnung bestätigt nun einmal mehr, dass Spitzenpizza längst nicht nur in Italien zu finden ist. Dass die Via Toledo regelmäßig internationale Auszeichnungen erhält, kommt nicht von ungefähr. Das Restaurant setzt auf eine eigens entwickelte Aurea-Mehlmischung, sorgfältig ausgewählte Zutaten aus Italien und traditionelle neapolitanische Handwerkskunst. Kombiniert wird das Ganze mit moderner Gastronomie und einer Gastfreundschaft, die italienisches Lebensgefühl nach Wien bringt.

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Ein Stück Italien mitten in Wien

Für Pizza-Fans ist die Auszeichnung vor allem eines: ein weiterer Grund, der Via Toledo Enopizzeria einen Besuch abzustatten. Denn spätestens jetzt ist klar: Wer eine der besten Pizzen Europas probieren möchte, muss dafür nicht mehr nach Italien reisen – ein Abstecher nach Wien reicht.