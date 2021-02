Promi-Demo: Häupl & Co gegen Abschiebungen

Bekannte Namen bei Kundgebung gegen Kinderabschiebungen.

Am Mittwoch fanden sich bekannte Gesichter vor dem Innenministerium zur Demo „Kinderabschiebungen stoppen“ zusammen. Für Ex-Bürgermeister Michael Häupl, einer der Redner, eine Herzensangelegenheit: „Es kann nicht sein, dass man Kinder in Flüchtlingslagern im Dreck alleine lässt und auf der anderen Seite gut integrierte Jugendliche, die in Österreich in Ausbildung stehen und sogar hier geboren sind, abschiebt. Das geht nicht! Bei einer derartigen Hartherzigkeit muss man etwas sagen.“

Unterstützt wird er dabei u. a. vom ehemaligen Flüchtlingskoordinator Christian Konrad, Sänger Willi Resetarits sowie der Volkshilfe Wien und SOS-Mitmensch.