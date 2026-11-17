Angreifer abseits der Top-Ligen haben es beim Teamchef schwer. Im Fall eines Ex-Rapidlers könnte das Warten nun Folgen haben.

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Wenn ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick seinen Kader zusammenstellt, dreht sich die Debatte fast immer um dieselbe Frage: Wer soll für Österreich die Tore schießen?

Ein Blick auf die aktuelle Schützenliste der ADMIRAL Bundesliga liefert interessante Namen, die in den Überlegungen des 68-Jährigen bisher kaum oder gar keine Rolle spielen.

Von Burgenland-Liga zum Topscorer

Die wohl außergewöhnlichste Geschichte schreibt derzeit Marco Hoffmann. Der 23-Jährige führt die Bundesliga-Torschützenliste mit zehn Treffern (plus einem Assist) an und hat damit wesentlichen Anteil daran, dass der TSV Hartberg auf Platz vier liegt.

Das Bemerkenswerte an dem 1,88-Meter-Stürmer: Noch vor nicht allzu langer Zeit spielte Hoffmann für Halbturn in der viertklassigen Burgenlandliga. Ein Länderspiel – nicht einmal im Nachwuchs – hat der ehemalige Rapid-Jugendspieler bisher absolviert. Sein Marktwert liegt bei 600.000 Euro, seine Trefferquote ist aktuell ligaweit unerreicht.

Topscorer beim Spitzenreiter

Spannend: Gleich fünf der sechs treffsichersten ÖFB-Stürmer wurden bei Rapid ausgebildet oder standen dort unter Vertrag. Allen voran Ercan Kara: Der 30-Jährige ist mit sieben Toren und einer Vorlage der beste Scorer beim Tabellenführer SK Rapid und trägt maßgeblich zum Höhenflug der Hütteldorfer bei. Letzter ÖFB-Einsatz: 2021 unter Franco Foda.

In den Fokus spielt sich derzeit auch eine Rapid-Leihgabe: Dominik Weixelbraun (22) hält bei Aufsteiger Austria Lustenau bei sechs Saisontoren (und einem Assist). In den ÖFB-Büchern steht beim Offensivspieler bisher lediglich ein einziger U19-Einsatz.

Riese sorgt in Eredivisie für Aufsehen

Ähnlich schwierig gestaltet sich die Situation für Angreifer, die im Ausland abseits der großen Topligen auf sich aufmerksam machen. So überzeugte Nicolas Binder (24, 1,93 m) beim niederländischen Erstligisten SC Cambuur zuletzt mit fünf Toren und zwei Vorlagen in elf Eredivisie-Einsätzen – für einen Platz im erweiterten ÖFB-Kreis reichte es dennoch nicht.

Schweizer Meister und kein Anruf

Genau diese Hürde zwischen solider Quote in einer kleineren Liga und dem Sprung ins A-Nationalteam bringt den ÖFB nun in einem konkreten Fall in Zugzwang: bei Furkan Dursun.

Der 21-jährige Mittelstürmer (1,90 m), der ebenfalls im Rapid-Nachwuchs ausgebildet wurde, wechselte im Winter 2026 in die Schweiz zum FC Thun und gewann dort sensationell den Meistertitel. Auch in der laufenden Saison liefert Dursun mit acht Toren und fünf Assists in 17 Pflichtspielen starke Zahlen ab.

Atalanta, Fenerbahce & Union interessiert

Obwohl der Angreifer bereits zehn Länderspiele für Österreichs U21 bestritten hat, blieb eine Einberufung in den A-Kader von Ralf Rangnick bisher aus.

Diese Situation ruft nun einen anderen Verband auf den Plan: Wie die türkische Sportzeitung Fanatik berichtet, wirbt der türkische Fußballverband aktiv um den Doppelstaatsbürger. Da Dursun noch kein A-Länderspiel für Österreich absolviert hat, wäre ein Nationenwechsel FIFA-rechtlich jederzeit möglich.

Zusätzlich soll Fenerbahçe an einem Transferangebot für den auch von Union Berlin, Schalke 04 und Atalanta beobachteten Stürmer arbeiten.