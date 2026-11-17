Genaue Diagnose
Bullen-Stürmer Tabakovic muss unter das Messer
Das teilte der Bundesligist am Dienstag mit. Der 15-fache Saisontorschütze der Bullen zog sich die Verletzung am Samstag bei der 2:3-Niederlage seiner Bosnier in Schweden zu.
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Salzburg-Coach Danny Röhl kann daher bis Jahresende nicht mehr mit dem 32-Jährigen planen.
Salzburg bestreitet in dieser Zeit noch vier Ligaspiele und zwei Matches in der Europa League.
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