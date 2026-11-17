Salzburg-Stürmer Haris Tabakovic wird sich am Mittwoch einer Meniskusoperation im rechten Knie unterziehen.

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Das teilte der Bundesligist am Dienstag mit. Der 15-fache Saisontorschütze der Bullen zog sich die Verletzung am Samstag bei der 2:3-Niederlage seiner Bosnier in Schweden zu.

Salzburg-Coach Danny Röhl kann daher bis Jahresende nicht mehr mit dem 32-Jährigen planen.

Salzburg bestreitet in dieser Zeit noch vier Ligaspiele und zwei Matches in der Europa League.