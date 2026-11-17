Über das Vermögen der Hotel Nockalm GmbH in Eggendorf und Innerkrems wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Laut Bilanz 2024 beliefen sich die Verbindlichkeiten des Betriebs auf rund drei Millionen Euro.

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Auf der eigenen Homepage präsentiert sich das "Hotel Nockalm" als spezialisierter Betrieb für den Urlaub mit Kindern in Kärnten. Das Unternehmen beschreibt sein Konzept dort wie folgt: "Erleben Sie einen unvergesslichen Familienurlaub bei uns in Kärnten. Unser Hotel hat sich speziell auf Kinder und Familien ausgerichtet. Mit vielen abwechslungsreichen Kindereinrichtungen, einem liebevollen Auge für Details und einem motivierten Team wollen wir Ihnen und Ihren Sprösslingen nur das Allerbeste bieten – und das mit unserem All-Inklusive-Angebot im Sommer und der Verwöhn-Vollpension im Winter, damit Sie sich während Ihres ganzen Aufenthalts keinerlei Gedanken machen müssen."

Konkursverfahren gegen die "Hotel Nockalm GmbH"

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichtet, wurde am Landesgericht Klagenfurt über einen Gläubigerantrag ein Konkursverfahren gegen die "Hotel Nockalm GmbH" eingeleitet. Betroffen sind der Standort in der Hauptstraße 89 in 2492 Eggendorf sowie die Zweigniederlassung in 9862 Innerkrems 11.

Rund drei Millionen Euro Verbindlichkeiten

Das Unternehmen ist in der Gastronomie-Branche tätig. Wie hoch die aktuellen Passiva genau sind, ist dem AKV derzeit noch nicht bekannt. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt jedoch das finanzielle Ausmaß: Laut der Bilanz aus dem Jahr 2024 wies der Betrieb Verbindlichkeiten in der Höhe von rund drei Millionen Euro aus.

Verbindung zu weiterer Insolvenz

Als Geschäftsführer der betroffenen Gesellschaft fungiert Albert Martyniec. Für ihn ist ein solches Verfahren in der Region kein Neuland. Martyniec war bereits Geschäftsführer und 100-Prozent-Gesellschafter der "Antares Star Bergbahnen GmbH" in Innerkrems. Dieses Unternehmen ist bereits seit dem Jahr 2021 insolvent. Das damalige Insolvenzverfahren ist laut den aktuellen Informationen nach wie vor anhängig.