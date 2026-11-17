Der insolvente deutsche Billigdiscounter Mäc-Geiz steht vor einem massiven Rückzug aus dem Filialgeschäft.

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Rund 60 Geschäfte werden geschlossen, das bisherige Filialnetz schrumpft damit um etwa ein Drittel. Dennoch soll ein Großteil des Unternehmens erhalten bleiben. Insgesamt 123 Standorte sollen weiterbetrieben werden. Für rund 850 Beschäftigte bedeutet das vorerst eine Perspektive.

Welche Geschäfte zusperren müssen, ist noch nicht bekannt. Eine konkrete Liste der betroffenen Standorte hat die Geschäftsführung bislang nicht veröffentlicht. Der Schwerpunkt des Discounters liegt in Ostdeutschland. Am Firmensitz in Landsberg in Sachsen-Anhalt soll hingegen alles beim Alten bleiben. Auch das dortige Logistik- und Dienstleistungszentrum ist von den geplanten Einschnitten nicht betroffen.

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Sanierung soll Neustart ermöglichen

Die finanziellen Schwierigkeiten hatten sich bereits im Mai 2026 zugespitzt. Damals beantragte Mäc-Geiz Insolvenz. Seit August läuft ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung, bei dem das Unternehmen unter gerichtlicher Aufsicht selbst an seiner Rettung arbeitet. Als Gründe für die Krise wurden unter anderem die zunehmende Kaufzurückhaltung der Kunden und die schwierigen Marktbedingungen genannt.

Im Dezember müssen nun die Gläubiger über das Sanierungskonzept entscheiden. Ziel ist es, die Schulden zu reduzieren und einen wirtschaftlichen Neustart zu ermöglichen. Vor der Krise beschäftigte die Kette knapp 1200 Mitarbeiter.

Auch der ursprünglich vorgesehene Käufer Kodi ist inzwischen insolvent und musste bereits 43 eigene Filialen aufgeben.