14 Millionen Euro Schulden: Tiroler Luxusimmobilien-Firma ist pleite

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Ein Millionenprojekt im Raum Kitzbühel ist gescheitert: Die Projektgesellschaft Griesenauweg GmbH mit Sitz in Oberndorf in Tirol hat Insolvenz angemeldet. Über das Vermögen des Unternehmens wurde am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf knapp 14 Millionen Euro.

Auslöser der finanziellen Schieflage dürfte ein hochpreisiges Immobilienprojekt gewesen sein. Die Gesellschaft hatte auf einer Liegenschaft in Kitzbühel ein luxuriöses Anwesen errichtet. Die Baukosten wurden überwiegend durch Kredite finanziert. Doch der erhoffte Verkauf blieb aus.

Wie der Kreditschutzverband KSV1870 berichtet, hat sich die Nachfrage nach Luxusimmobilien in der Region Kitzbühel zuletzt deutlich abgeschwächt. Ein Verkauf zu den ursprünglich kalkulierten Preisen ließ sich deshalb nicht realisieren. In weiterer Folge konnte die Gesellschaft ihre offenen Kreditverbindlichkeiten nicht mehr fristgerecht zurückzahlen.

Villa um 18,9 Millionen Euro angeboten

Besonders brisant: Das Luxusobjekt steht derzeit um 18,9 Millionen Euro zum Verkauf. Ob sich für die Immobilie ein Käufer findet und welcher Erlös tatsächlich erzielt werden kann, ist offen. Die Verbindlichkeiten bestehen laut Angaben der Schuldnerin nahezu ausschließlich aus Bankkrediten.

Das 2014 gegründete Unternehmen ist auf die Entwicklung und den Verkauf von Luxusimmobilien spezialisiert. Geschäftsführer ist Carmelo Dilettoso, Alleingesellschafterin die Casa GmbH.

Der Insolvenzantrag wurde von einer Gläubigerin eingebracht. Zum Insolvenzverwalter wurde der Kufsteiner Rechtsanwalt Matthias Atzl bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis 4. Jänner 2027 anmelden. Die erste Gläubigerversammlung und Prüfungstagsatzung ist für 18. Jänner 2027 angesetzt.