Wintereinbruch steht vor der Tür - wo es jetzt schon weiß wird.

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In Österreich rückt der Schnee in den kommenden Tagen wieder in tiefere Lagen. Während am Mittwoch noch relativ milde Temperaturen dominieren und Niederschläge meist als Regen oder Graupel fallen, sinkt die Schneefallgrenze ab Donnerstag allmählich. Am Wochenende kann es schließlich bis auf etwa 900 Meter herabschneien.

Am Mittwoch zieht zunächst eine Störungszone mit Regen- und Graupelschauern ostwärts ab. Dahinter lockert es zeitweise auf, vor allem im Westen und Norden sind aber weitere Schauer möglich. Die Schneefallgrenze bleibt vorerst noch relativ hoch. Die Temperaturen erreichen acht bis 16 Grad.

Am Donnerstag breiten sich von Westen zunehmend Wolken und Niederschläge aus. Besonders im Süden werden durch ein Tief über Oberitalien kräftigere Regenfälle erwartet. Dabei sinkt die Schneefallgrenze im Tagesverlauf auf 1200 bis 1600 Meter. Betroffen sind damit zunehmend auch höher gelegene Täler und Bergregionen.

Am Freitag bleibt es an der Alpennordseite sowie im Norden und Westen schaueranfällig. Die Schneefallgrenze liegt meist um 1400 Meter. Deutlich freundlicher zeigt sich das Wetter hingegen in Osttirol, Kärnten und im Südosten.

Schnee bis in höhere Täler

Spannender wird die Entwicklung am Samstag: Dann zieht eine weitere Niederschlagszone über weite Teile Österreichs. Besonders in Oberösterreich liegt der Schwerpunkt des Niederschlags, wobei es hier meist bei Regen bleibt. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 900 und 1500 Metern. In den südlichen Landesteilen bleibt es dagegen weitgehend trocken und zeitweise sonnig.

Am meisten Schnee ist im Arlberggebiet zu erwarten: Wie die Modellkarten auf tauernwetter.at zeigen, könnten hier mehr als 30 Zentimeter Neuschnee fallen.

© tauernwetter.at

Auch am Sonntag sind wieder Niederschläge möglich. Die Schneefallgrenze liegt weiterhin zwischen 1000 und 1500 Metern. Während es im Norden zunächst noch längere sonnige Abschnitte gibt, ziehen von Südwesten zunehmend Wolken auf. Vor allem im Westen, Süden und Südosten können am Nachmittag Regenschauer auftreten, oberhalb der Schneefallgrenze fällt Schnee.