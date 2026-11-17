In der Nacht vom 17. auf den 18. November 2026 erreicht der alljährliche Meteorstrom der Leoniden seinen Höhepunkt am Nachthimmel. Wer das richtige Timing wählt und störende Lichtquellen meidet, kann bis zu 15 Sternschnuppen pro Stunde mit freiem Auge beobachten.

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Für Himmelsbeobachter in Österreich sind die Ausgangsbedingungen in diesem Jahr ausgesprochen vorteilhaft. Die International Meteor Organization (IMO) hat den theoretischen Höhepunkt des Meteorstroms für exakt 0:45 Uhr MEZ in den frühen Morgenstunden des 18. November errechnet. Zu diesem Zeitpunkt kreuzt die Erde die dichteste Staubspur im Weltall.

Die optisch besten Bedingungen bieten sich allerdings erst etwas später in der zweiten Nachthälfte. Verantwortlich dafür ist einerseits der Mond und andererseits die Position des scheinbaren Ausstrahlungspunkts am Firmament:

Monduntergang gegen Mitternacht: Der zu diesem Zeitpunkt zur Hälfte beleuchtete Erdtrabant verschwindet gegen Mitternacht hinter dem Horizont, wodurch störendes Streulicht für den Rest der Nacht komplett wegfällt.

Der zu diesem Zeitpunkt zur Hälfte beleuchtete Erdtrabant verschwindet gegen Mitternacht hinter dem Horizont, wodurch störendes Streulicht für den Rest der Nacht komplett wegfällt. Optimales Zeitfenster ab 2:00 Uhr: Zwischen 2:00 und 3:00 Uhr morgens erreicht das namensgebende Sternbild Löwe eine besonders hohe Position am Osthimmel, was die Sichtbarkeit deutlich verbessert.

Zwischen 2:00 und 3:00 Uhr morgens erreicht das namensgebende Sternbild Löwe eine besonders hohe Position am Osthimmel, was die Sichtbarkeit deutlich verbessert. Erwartete Fallrate: Unter optimalen Sichtbedingungen können Beobachter mit einer Frequenz von bis zu 15 Meteoren pro Stunde rechnen.

Keine Teleskope nötig: Ratschläge von NASA-Experte Bill Cooke

Für das Naturerlebnis ist keinerlei teure optische Ausrüstung erforderlich, im Gegenteil: Optische Vergrößerungsgeräte erweisen sich bei der Meteorbeobachtung sogar als hinderlich. Bill Cooke, Leiter des Meteoroid Environment Office der US-Weltraumbehörde NASA, empfiehlt daher laut CNN ausdrücklich den Verzicht auf technische Hilfsmittel: "Legen Sie sich auf den Rücken und lassen Sie den Himmel so weit wie möglich auf sich wirken. Keine Teleskope, keine Ferngläser, nur die Augen." Der Grund dafür liegt auf der Hand, denn Ferngläser schränken das Blickfeld viel zu stark ein, während Meteore überraschend an jeder beliebigen Stelle aufleuchten können.

Gleichzeitig verweist der Experte auf die Notwendigkeit eines lichtarmen Standorts außerhalb der Ballungsräume. "Leoniden sind sehr schwach, daher wird man von Vororten aus keine Leoniden sehen können", warnt Cooke. Wer die Leuchtspuren ungetrübt erleben möchte, sollte folgende Vorbereitungen treffen:

Dunklen Beobachtungsplatz wählen: Standorte weit außerhalb von Städten und Siedlungen aufsuchen, um die künstliche Lichtverschmutzung zu minimieren.

Standorte weit außerhalb von Städten und Siedlungen aufsuchen, um die künstliche Lichtverschmutzung zu minimieren. Dunkeladaption der Augen: Mindestens 20 bis 30 Minuten vor Beginn der Beobachtung auf den Blick in helle Lichtquellen und insbesondere auf das Smartphone-Display verzichten.

Mindestens 20 bis 30 Minuten vor Beginn der Beobachtung auf den Blick in helle Lichtquellen und insbesondere auf das Smartphone-Display verzichten. Bequeme Ausrüstung: Da die Temperaturen im November empfindlich abkühlen, gehören eine isolierende Liegematte und warme Kleidung zur Grundausstattung.

Planeten-Duo Jupiter und Mars als Wegweiser am Morgenhimmel

Neben den eigentlichen Sternschnuppen hält das Firmament in den frühen Morgenstunden einen weiteren astronomischen Blickfang bereit. In unmittelbarer Nähe zum scheinbaren Ursprungsort der Leoniden stehen derzeit die beiden Planeten Jupiter und Mars auffallend nah beieinander.

Der optische Abstand zwischen den beiden Himmelskörpern beträgt lediglich rund zwei Vollmondbreiten, was die Konstellation zu einem idealen Orientierungspunkt am Osthimmel macht. Zwar dient dieses Planeten-Duo als markanter Wegweiser, Sternschnuppen können jedoch über die gesamte Himmelskuppel verteilt aufblitzen.

Kosmische Hintergründe: Komet 55P/Tempel-Tuttle sorgt für Rekordtempo

Ursache für den herbstlichen Meteorschauer sind winzige Trümmerteilchen und Staubkörner, die der Komet 55P/Tempel-Tuttle auf seiner Bahn um die Sonne hinterlassen hat. Wenn die Erde diesen Partikelstrom kreuzt, dringen die Bruchstücke mit einer extremen Geschwindigkeit von rund 71 Kilometern pro Sekunde in die Erdatmosphäre ein und verglühen durch die Reibungshitze in Sekundenbruchteilen.

Wer das heutige Maximum verpasst oder wetterbedingt keine freie Sicht vorfindet, muss die Hoffnung nicht aufgeben: Einzelne Meteore aus dem Strom der Leoniden lassen sich noch bis zum 30. November am Nachthimmel ausmachen.