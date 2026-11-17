Migrationsforscher Gerald Knaus zu Gast

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Derzeit ist das Abschiebezentrum in Ruanda für in Österreich abgelehnte Asylwerber ein heftig diskutiertes Thema in unserem Land. Kritikpunkte sind die fehlenden Menschenrechte in Ruanda, hohe Kosten und wenig Effizienz laut Experten.

Nach Ruanda auslagern

Bei Armin Wolf in der ZiB vom 17.11. war der Migrationsforscher Gerald Knaus zu Gast: "Der Plan ist kein wirklicher Gamechanger", sagt er, außer es werde sich anders entwickeln.

Knaus: "Einen Unterschied würde es machen, wenn Menschen vom europäischen Außengrenze weggebracht werden." Erst dann würde es weniger Schlepper und Tote mehr geben, weil sich das schnell herumsprechen würde. Das Asylverfahren müsste in Ruanda durchgeführt werden. Aber, so wendet Wolf ein, Ruanda ist eine Diktatur. Knaus: "Es sind Menschen betroffen, die angelehnt sind und in ihre Länder zurückkehren sollen." Das sei gesetzeskonform, so der Experte, es gehe um Ausreiseberechtigte, um abgelehnte Asylwerber.

Es sei eine Alternative, sonst "steuern wir auf ein Ende des Flüchtlingsschutzes zu".