Der staatliche Wetterdienst "GeoSphere Austria" hat eine gelbe Windwarnung ausgegeben.

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Sturm-Warnung für Österreich: Der staatliche Wetterdienst "GeoSphere Austria" hat für Mittwoch eine gelbe Windwarnung ausgegeben. Von 4 Uhr früh bis 16 Uhr frischt der Westwind im Zuge aufkommender Schauer deutlich auf. Einzelne Böen erreichen Geschwindigkeiten von über 70 km/h, in exponierten Lagen sind kurzzeitig sogar Spitzen von über 90 km/h möglich – auf den Bergen fallen die Sturmspitzen noch heftiger aus.

Sturm-Warnung mit gelb und grün markierten Regionen. © GeoSphere Austria

Gefahren für Verkehr und Infrastruktur

Für Verkehr und Alltag bedeutet das erhöhte Gefahr: Laut "GeoSphere Austria" können durch die starken Böen Äste abbrechen, Gegenstände herumgewirbelt werden und umgestürzte Bäume vereinzelt zu Stromausfällen führen. Im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr sowie bei Kranarbeiten drohen Behinderungen. Besonders auf Brücken und ungeschützten Strecken besteht durch starken Seitenwind erhöhte Unfallgefahr, vor allem für Lkw und Fahrzeuge mit großen Anhängern. Autofahrer sollten dort das Tempo drosseln, Abstand halten und auf Überholmanöver verzichten; in Wäldern, Parks und Alleen ist ebenfalls Vorsicht geboten.

Wetter-Turbulenzen bereits in der Nacht

Die Wetter-Turbulenzen kündigen sich bereits in der Nacht an: Nachdem eine erste Störung am Abend nach Osten abzieht und der Regen vorübergehend abklingt, trifft nach Mitternacht von Westen her rasch die nächste Front ein. Zunächst breiten sich Wolken und lokale Schauer von Vorarlberg bis Oberösterreich aus. Gleichzeitig legt der Westwind in Vorarlberg, Tirol und im Mühlviertel lebhaft zu, während die Temperaturen auf 0 bis 8 Grad sinken.

Zweigeteiltes Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch zeigt sich das Wetter zweigeteilt: Während es im Süden weitgehend trocken, schwach windig und am längsten sonnig bleibt, wechseln sich im Rest des Landes Sonne und Wolken rasch ab. In der Nordhälfte ziehen zeitweise Regenschauer durch, die Schneefallgrenze liegt bei rund 1.400 Metern Seehöhe. Begleitet wird das Ganze von lebhaftem bis starkem Westwind mit kräftigen Böen. Nach Frühtemperaturen von 0 bis 8 Grad steigen die Werte auf 8 bis 16 Grad – am wärmsten wird es dabei im Osten.