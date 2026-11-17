ÖVP-Mann und Chef der Großglockner Hochalpenstraße Johannes Hörl wurde von der FPÖ und von der Belegschaft nicht gutgeheißen.

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Nach dem Streit um die Neubestellung der Geschäftsführung am Salzburger Flughafen hat der erstgereihte Kandidat Johannes Hörl seine Bewerbung zurückgezogen. Die Freiheitlichen haben sich gegen seine Bestellung ausgesprochen. Der seit Vormittag vorliegende Bericht der beauftragten Personalberatungsagentur habe entscheidende Zweifel nicht ausräumen können.

Die Agentur hat die Ausschreibung begleitet, das Dokument habe sich laut Svazek im Wesentlichen auf die Darstellung des Verfahrensablaufs beschränkt, lasse jedoch eine fundierte inhaltliche Auseinandersetzung mit den maßgeblichen Entscheidungsgrundlagen vermissen. "Was fehlt, sind nachvollziehbare Bewertungskriterien, eine transparente Darstellung der Zusammensetzung der Auswahlkommission sowie eine Erklärung darüber, wer die Mitglieder nach welchen Gesichtspunkten ausgewählt hat", so die blaue Landeshauptfrau-Stellvertreterin in einer Aussendung.

Wiederbestellung wäre möglich

Hörl begründet seinen Schritt damit, Schaden vom Unternehmen und vom Land abwenden zu wollen.

Rechtlich wäre der Weg für eine Wiederbestellung von Bettina Ganghofer, die seit 2017 die Geschicke leitet, frei.