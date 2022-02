Mehrheit der Wiener will weiterhin Gratis-PCR-Tests

Die ÖVP drängt auf ein Ende der Gratis-Tests, doch 71 Prozent der Wiener sprechen sich laut einer Umfrage für die Beibehaltung des Gratis-Angebots aus.

Vor dem für Mittwoch angesetzten Corona-Gipfel hat die Diskussion um Gratistest an Fahrt aufgenommen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach sich am Montag am Rande eines offiziellen Besuchs in der Schweiz klar für ein Ende der Gratis-Coronatests aus. Darüber, wann es so weit sein soll, müssten aber noch Gespräche geführt werden, verwies Nehammer auf laufende Verhandlungen.

Wie nun eine von der Stadt Wien durchgeführte Umfrage zeigt, halten die Wiener selbst jedoch an der Gratis-Teststrategie fest. 67 Prozent sprechen sich demnach für das Beibehalten der Gratis-PCR-Tests aus. 26 Prozent halten das System für "teuer und bringt nicht viel". Sollte die Regierung bundesweit PCR-Tests kostenpflichtig anbieten (wie es etwa in Deutschland der Fall ist), könnte Wien einen Extra-Weg gehen.

Auch Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) stellte Beratungen zur Teststrategie in Aussicht. Laut Mückstein beschäftigt man sich zurzeit intensiv mit der Evaluierung und Überarbeitung der Teststrategie. Am Mittwoch beim Bund-Länder-Gipfel werde man das weitere Vorgehen besprechen. Darüber hinaus versprach der Gesundheitsminister am Montag weitere Öffnungsperspektiven für März, in Sachen Impfpflicht verwies er auf die kommende Expertenkommission.