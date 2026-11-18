Für Teile Österreichs gibt es am Mittwoch eine Wetter-Warnung.

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Österreich steht heute Mittwoch unter dem Einfluss einer kräftigen Westströmung. Vielerorts weht lebhafter bis starker Westwind, es sind Sturmböen bis zu 100 km/h möglich. Davon betroffen ist vorübergehend auch das Flachland. Vereinzelt gibt es sogar Blitz und Donner.

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Neben dem Sturm wechseln sich Wolken und sonnige Abschnitte ab. Von Westen ziehen immer wieder Regenschauer durch. Eine erste Schauerlinie erstreckt sich bereits von Nordtirol bis ins Wald- und Weinviertel und verlagert sich abgeschwächt weiter Richtung Osten. Tagsüber bleibt es im Flachland überwiegend trocken, nur vereinzelt fällt etwas Regen. Am Nachmittag nehmen die Schauer vor allem im Westen wieder zu. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1400 und 1900 Metern. Die Temperaturen erreichen sieben bis 14 Grad, im Osten sind bis zu 16 Grad möglich.

Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter wechselhaft und windig. Am Donnerstag zeigt sich zunächst vor allem in der Osthälfte zeitweise die Sonne, während im Westen bereits dichtere Wolken aufziehen. Im Tagesverlauf breiten sich Regenfälle aus, die auch Osttirol, Kärnten und die südliche Steiermark erreichen. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1300 bis 1800 Meter. Der Wind frischt zunächst aus Süd auf und dreht später auf West.

Schneefallgrenze sinkt

Am Freitag wechseln Sonne und Wolken, dazu sind von Vorarlberg bis Oberösterreich einzelne Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1200 Meter. Dazu weht erneut sehr lebhafter Westwind. Am Samstag bleibt es an der Alpennordseite zeitweise nass, die Schneefallgrenze fällt auf 900 bis 1200 Meter. Besonders im Donauraum ist weiterhin mit starkem Westwind zu rechnen.

snow plow on a country road, traffic and mobility in winter © Getty Images/iStockphoto

Am Sonntag beruhigt sich die Windsituation voraussichtlich. Nebel und Wolken bestimmen vielerorts das Bild, Sonnenfenster gibt es am ehesten im Nordosten. Die Temperaturen gehen zurück und erreichen nur noch drei bis neun Grad.