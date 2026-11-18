Nach der Attacke auf die Krim-Brücke sprach der Präsident über die Waffenproduktion seines Landes. Moskau meldete parallel einen neuen Höchstwert an abgefangenen ukrainischen Drohnen.

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Der Krieg um die Brücken geht in die nächste Runde: Während Russland wichtige Verkehrsverbindungen in Kiew unter Beschuss nahm, gelang der Ukraine ein schwerer Schlag gegen Putins Prestigeprojekt auf der Krim. Einer der Brückenbögen der strategisch wichtigen Krim-Brücke stürzte ein. Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht von einem außergewöhnlichen Erfolg – und sieht sein Land bei der Entwicklung moderner Waffentechnik europaweit an der Spitze.

Stolz auf Eigenproduktion

Besonders stolz ist Selenskyj darauf, dass der Angriff ausschließlich mit ukrainischen Waffen durchgeführt worden sei. Die eingesetzten Drohnen und Marschflugkörper hätten sich bewährt und eine hohe Trefferquote erzielt. Bei der Entwicklung von Verteidigungstechnologie gehöre die Ukraine weltweit zu den Top drei. "In Europa sind wir meiner Meinung nach die Nummer Eins", erklärte der Präsident auf X. Zugleich kündigte er an: "Wir haben auf russische Angriffe reagiert und werden dies auch weiterhin tun."

Prestigeprojekt beschädigt

Die Krim-Brücke ist für Moskau von enormer Bedeutung. Das 19 Kilometer lange Bauwerk verbindet das russische Festland mit der annektierten Halbinsel und dient auch der Versorgung russischer Truppen. Für Kremlchef Wladimir Putin ist die Brücke ein Prestigeprojekt. Nach dem Angriff berief Moskau eine Dringlichkeitssitzung ein. Experten sollen das Ausmaß der Schäden untersuchen, Autofahrer wurden vor Fahrten in Richtung der Brücke gewarnt.

Russland reagiert

Gleichzeitig verschärfte Russland seine Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt. In der Nacht auf Dienstag wurden laut Kiewer Stadtverwaltung die Nord- und die Südbrücke über den Dnipro beschädigt. Beide Verbindungen wurden gesperrt. Auch kritische Infrastruktur war betroffen: In mehreren Bezirken fielen Wasser und Fernwärme aus, zudem wurde die U-Bahn getroffen.

Tote und Verletzte

Weitere russische Angriffe gab es auf Charkiw, Dnipro und Saporischschja. In Mykolajiw wurden bei einem Angriff auf Hafen- und Industrieanlagen zwei Menschen getötet und drei verletzt.

Moskau meldet Drohnenhagel

Auch Moskau meldete massive ukrainische Drohnenangriffe. Das russische Verteidigungsministerium sprach von mehr als 1.400 abgefangenen Drohnen in über 20 Regionen – ein neuer Höchstwert seit September. Der Brückenkrieg zeigt damit deutlich: Beide Seiten nehmen zunehmend die Infrastruktur des Gegners ins Visier.