Die Lage am Persischen Golf spitzt sich weiter zu: Wenige Stunden nach einem US-Angriff auf die iranische Insel Qeshm hat der Iran offenbar erneut Ziele in der Golfregion attackiert.

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Vor Ort spitzt sich die Lage weiter zu: Bahrain meldete am Mittwoch mehrere abgewehrte Luftangriffe. Auch Kuwait hatte zuvor vor feindlichen Drohnen gewarnt.

Angriffe abgefangen

Nach Angaben des bahrainischen Militärs fing die eigene Luftabwehr eine "heimtückische" Reihe iranischer Angriffe ab. In Kuwait waren bereits am Dienstag Explosionsgeräusche zu hören. Die Armee erklärte, dabei habe es sich um das Abfangen feindlicher Angriffe durch die Luftabwehr gehandelt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Sicherheitsanweisungen zu befolgen.

US-Einrichtungen im Visier

Seit Beginn des Krieges Ende Februar greifen die iranischen Streitkräfte immer wieder Ziele in den Golfstaaten an. Im Visier stehen dabei auch US-Einrichtungen in Kuwait, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain. Zuletzt reklamierte Teheran einen Drohnenangriff auf eine US-Radaranlage in Bahrain für sich.

Die USA hatten am Dienstag ihrerseits erneut den Iran angegriffen. Ziel war die Insel Qeshm in der strategisch wichtigen Straße von Hormuz. Das Gebiet ist seit Wochen ein zentraler Schauplatz des Konflikts.

Weltweite Auswirkungen

Die Meerenge zählt zu den wichtigsten Routen für den weltweiten Öltransport. Die iranischen Revolutionsgarden haben sie seit Kriegsbeginn de facto abgeriegelt. Die Folgen sind weltweit spürbar: Die Blockade treibt die Öl- und Treibstoffpreise nach oben. Die gegenseitigen Angriffe lassen eine weitere Eskalation in der ohnehin angespannten Golfregion befürchten.