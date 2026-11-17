Ein Transportflugzeug vom Typ Antonow AN-12 stürzte in einem unbewohnten Gebiet ab.

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Kemerowo. Beim Absturz einer Militärmaschine sind in der russischen Region Kemerowo in Sibirien 19 Menschen ums Leben gekommen. Das meldeten russische Agenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau. Das militärische Transportflugzeug vom Typ Antonow AN-12 stürzte demnach während eines planmäßigen Flugs in unbewohntem Gebiet ab.

Mit der Besatzung befanden sich den Angaben nach insgesamt 19 Menschen an Bord, sie alle hätten nicht überlebt. Die Ursache sei nach ersten Informationen ein technischer Defekt.

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Zuvor hatten bereits mehrere Medien berichtet, dass dort eine Militärmaschine abgestürzt sein soll und 17 Menschen ums Leben gekommen sein sollen. Der Gouverneur des Gebiets Kemerowo, Ilja Seredjuk, hatte zunächst nur vom Absturz eines Flugzeugs im Bereich des Dorfs Jagunowo gesprochen. Ein Video zeigte ihn demnach am Ort des Vorfalls. Im Hintergrund waren Einsatzfahrzeuge und Blaulicht zu sehen.

Es kommt immer wieder vor, dass russische Militärmaschinen etwa bei Übungen abstürzen. Mitunter kommt dabei auch die Besatzung ums Leben.