Vom weltweiten E-Mail-Ausfall über zehntausende gestrichene Flüge bis hin zu blockierten Geldautomaten schlittert Amerika derzeit von einer Technik-Krise in die nächste. Experten führen die Pannenserie vor allem auf überhastete Software-Updates und wachsende Systemkomplexität zurück.

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Eine beispiellose Aneinanderreihung technischer Ausfälle hält die Vereinigten Staaten seit Tagen in Atem. Während Regierungsstellen betonen, dass es sich um voneinander unabhängige Softwarefehler handle, wachsen in der Bevölkerung Nervosität und Misstrauen gegenüber der digitalen Infrastruktur des Landes.

Chronologie des Chaos: Von Microsoft bis zur NSA

Binnen weniger Tage kam es in den USA zu weitreichenden Systemzusammenbrüchen in zentralen Bereichen des öffentlichen Lebens:

Weltweiter Mail-Ausfall: In der Vorwoche war das E-Mail-System des Softwarekonzerns Microsoft weltweit für rund 19 Stunden lahmgelegt.

In der Vorwoche war das E-Mail-System des Softwarekonzerns Microsoft weltweit für rund 19 Stunden lahmgelegt. Historischer Flugstopp: Am Freitag verhängten die Behörden einen landesweiten "Ground Stop" über den US-Luftverkehr; die Folgen zogen sich bis ins Wochenende und summierten sich auf 12.462 gestrichene Flüge.

Am Freitag verhängten die Behörden einen landesweiten "Ground Stop" über den US-Luftverkehr; die Folgen zogen sich bis ins Wochenende und summierten sich auf 12.462 gestrichene Flüge. Girokonten und Bankomaten blockiert: Zum Wochenstart meldeten Großbanken wie JPMorgan Chase und Wells Fargo massive Zugriffsstörungen beim Online-Banking, zeitweise fielen auch Geldautomaten aus.

Zum Wochenstart meldeten Großbanken wie JPMorgan Chase und Wells Fargo massive Zugriffsstörungen beim Online-Banking, zeitweise fielen auch Geldautomaten aus. Flottenstopp bei Großairline: Wenige Stunden später zwang eine 90-minütige IT-Störung der Pilotensoftware bei United Airlines hunderte Maschinen zur Zwangspause am Boden.

Wenige Stunden später zwang eine 90-minütige IT-Störung der Pilotensoftware bei United Airlines hunderte Maschinen zur Zwangspause am Boden. Panne beim Auslandsgeheimdienst: Wie der US-Nachrichtensender CNN am Dienstag berichtete, brach sogar ein internes Computernetzwerk der National Security Agency (NSA) zusammen, das dem Austausch geheimer Informationen für Amerikas nationale Sicherheit dient.

Behörden sehen keine Hacker, Experten vermuten KI-Fehler

Trotz der beunruhigenden Häufung weisen offizielle Stellen den Verdacht auf koordinierte Sabotageakte oder Cyberangriffe ausländischer Mächte entschieden zurück. Für jeden Vorfall wurden plausible, rein technische Ursachen ins Treffen geführt: Im Luftverkehr handelte es sich um Netzwerkprobleme des Flugleitsystems, im Bankensektor um einen internen Softwarefehler und bei United Airlines um eine Störung der Cockpit-Programme.

In Fachkreisen wird zudem ein neuer technologischer Faktor als Auslöser debattiert. Moderne KI-Systeme spüren Sicherheitslücken in IT-Netzen heute in Rekordzeit auf. Dies zwingt Unternehmen und Behörden zu immer schnelleren Software-Updates und Notfall-Patches, was wiederum unerwartete Folgefehler und Kettenreaktionen im laufenden Betrieb auslösen kann.

Spekulationen im Netz und Notfalltest der FEMA

US-Präsident Donald Trump reagierte auf Nachfragen zur Pannenserie betont gelassen: "Wenn man groß und mächtig ist und über all das Geld verfügt, passieren solche Dinge. Das ist schon in Ordnung", erklärte der Präsident und fügte hinzu: "So ist das Leben …"

In den sozialen Netzwerken schlagen die Vorfälle derweil hohe Wellen. Ein Post des US-Kommentators Matt Van Swol auf X brachte das weitverbreitete Unbehagen auf den Punkt: "Hier stimmt doch etwas nicht. Nennt mich verrückt, aber irgendetwas fühlt sich nicht richtig an!"

Befeuert werden die Spekulationen durch Gerüchte über einen bevorstehenden 90-tägigen weltweiten Zusammenbruch von Strom-, Banken- und Kommunikationsnetzen, untermauert durch Deepfake-Videos und angebliche Szenen aus der Zeichentrickserie "Die Simpsons". Berichte über punktuelle Stromausfälle in Kanada sowie ein ausgerechnet am Dienstag durchgeführter, landesweiter Test des Notfallwarnsystems der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA verstärkten die Aufregung weiter. Die Behörden mahnen dennoch zur Ruhe: Die Ausfälle seien rein zufällige Überlagerungen technischer Wartungsprobleme.