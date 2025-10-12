Zeitplan steht: Geiselfreilassung soll in der Früh am Montag beginnen

Am Montagfrüh sollen laut israelischer Regierung 20 Geiseln aus dem Gazastreifen freikommen. Im Gegenzug sollen fast 2.000 palästinensische Häftlinge entlassen werden.

Die israelische Regierung hat den Beginn der Geisel-Freilassung für Montagfrüh angekündigt. „Die Freilassung unserer Geiseln wird am frühen Montagmorgen beginnen. Wir gehen davon aus, dass alle 20 lebenden Geiseln gleichzeitig an das Rote Kreuz übergeben und in sechs bis acht Fahrzeugen transportiert werden“, sagte Regierungssprecherin Shosh Bedrosian am Sonntag vor Journalistinnen und Journalisten.

Geiseln sollen ans Rote Kreuz übergeben werden

Laut Bedrosian werden die Geiseln erst dann offiziell als freigelassen gelten, wenn sie sicher in Israel angekommen sind. Erst danach sollen jene palästinensischen Häftlinge entlassen werden, deren Freilassung zuvor vereinbart wurde. Der Austausch ist Teil des Nahost-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump.

Teil des US-Friedensplans

In der ersten Phase dieses Plans sollen die verbliebenen Geiseln aus der Gewalt der Hamas freikommen. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu erklärte, dass von den beim Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023 verschleppten Personen noch 20 am Leben seien. 27 weitere Geiseln seien getötet worden.

Auch Leiche eines Soldaten soll übergeben werden

Neben den lebenden Geiseln soll auch die Leiche eines israelischen Soldaten übergeben werden, der bereits seit 2014 im Gazastreifen festgehalten wurde.

Tausende Häftlinge sollen freikommen

Im Gegenzug sollen fast 2.000 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Laut israelischer Regierung handelt es sich um jene Personen, deren Namen in den vorherigen Verhandlungen festgelegt wurden.