Woody Allen hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt überraschte seine Tochter Bechet mit seltenen Familienfotos aus Madrid.

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Ein seltener Schnappschuss des berühmten Regisseurs: Bechet Allen (27) veröffentlichte auf Instagram mehrere Bilder von ihrem Aufenthalt in Madrid. Besonders auffällig ist ein gemeinsames Foto mit ihren Eltern Woody Allen (90) und Soon-Yi Previn (56). Das Trio sitzt gemütlich beim Essen. Während Bechet und ihre Mutter in die Kamera lächeln, scheint Woody Allen ganz auf die Meeresfrüchte vor sich konzentriert zu sein.

Zu den Aufnahmen schreibt die 27-Jährige augenzwinkernd: "One can consume a lot in a week" – auf Deutsch etwa: "Man kann in einer Woche eine Menge konsumieren." Neben dem Familienfoto zeigt sie auch Eindrücke von Kunst und Kulinarik aus Spanien.

Drehreise nach Madrid

Der Aufenthalt in Spanien hatte für Woody Allen auch einen beruflichen Hintergrund. Der Regisseur drehte von Anfang Oktober bis Mitte November seinen neuen Spielfilm in Madrid und im nahe gelegenen Aranjuez. Tochter Bechet scheint ihn dabei besucht zu haben.

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Sie ist die ältere der beiden gemeinsamen Adoptivtöchter von Allen und Soon-Yi. Das Paar adoptierte sie nach seiner Hochzeit 1997. Später kam die zweite Tochter Manzie (26) hinzu. Auf den aktuellen Fotos ist sie nicht zu sehen.

Eine ungewöhnliche Familiengeschichte

Anfang der 1990er-Jahre wurden Allen und Soon-Yi ein Paar. © Mondadori Portfolio via Getty Images

Soon-Yi Previn war Ende der 1970er-Jahre von Schauspielerin Mia Farrow und deren damaligem Ehemann André Previn adoptiert worden. Farrow führte später eine langjährige Beziehung mit Woody Allen. Anfang der 1990er-Jahre wurden Allen und Soon-Yi ein Paar, 1992 machte ihre Beziehung Schlagzeilen. 1997 heirateten sie.

Woody Allen zählt zu den bekanntesten US-Regisseuren. Mit Filmen wie "Der Stadtneurotiker", "Manhattan" und "Hannah und ihre Schwestern" prägte er über Jahrzehnte das internationale Kino.