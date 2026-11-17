Der britische Thronfolger denkt offenbar oft darüber nach, welche Welt seine Kinder einmal erben werden. In einem persönlichen Beitrag spricht William über seine Verantwortung als Vater und seine Sorgen um die Zukunft.

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Was werden seine Kinder eines Tages über ihn denken? Diese Frage beschäftigt Prinz William (44) offenbar sehr. Der dreifache Vater möchte George, Charlotte und Louis nicht nur ein gutes Leben ermöglichen, sondern auch eine bessere Welt hinterlassen.

In einem persönlichen Beitrag für das Magazin Country Life, über den Hello! berichtet, schildert der britische Thronfolger seine Gedanken: "Eines Tages werden George, Charlotte und Louis mich vielleicht fragen, was ich getan habe, um Gemeinschaften zum Aufblühen zu verhelfen." Er wolle dann sagen können, dass er nicht nur von einer besseren Zukunft gesprochen, sondern auch daran mitgebaut habe.

Earthshot Prize als Herzensprojekt

Wie sehr die Vaterrolle Williams Engagement prägt, zeigt sich auch beim Earthshot Prize. Mit der Initiative unterstützt der Royal innovative Lösungen für Umweltprobleme. Gegenüber Hello! erklärte er bereits, dass er als Vater ständig an die Welt denke, die seine Kinder einmal erben werden.

"Ich möchte, dass sie inmitten von Natur, Möglichkeiten und einem Gefühl der Hoffnung für die Zukunft aufwachsen", so William. Gleichzeitig sei diese Zukunft in Gefahr, wenn nicht jetzt mutig gehandelt werde. Mit dem Earthshot Prize wolle er zeigen, dass es noch möglich sei, die Entwicklung zum Besseren zu wenden.

William wird zum Gast-Chefredakteur

© WireImage

Der Beitrag entstand im Rahmen einer besonderen Zusammenarbeit mit Country Life: William übernahm erstmals die Rolle des Gast-Chefredakteurs. Rund sechs Monate arbeitete er gemeinsam mit dem Magazin-Team an einer knapp 300 Seiten starken Spezialausgabe.

Bei einem Treffen auf Schloss Windsor sichtete er mit Chefredakteur Mark Hedges und Kollegin Paula Minchin die geplanten Inhalte. Neben ernsten Zukunftsgedanken gibt es darin auch überraschend private Einblicke: So verriet William etwa, dass er sich bei einem Pub-Besuch gelegentlich einen Cider auf Eis gönnt.