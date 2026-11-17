Englands ehemaliger Fußballstar Wayne Rooney (41) lässt zum Dschungelcamp-Start tief in sein Innerstes blicken.

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Im Podcast "Life at the Midpoint" sprach der frühere Stürmerstar der Three Lions offen über den psychischen Tiefpunkt seiner Karriere. Das war ausgerechnet nach Geburt seines Sohnes Kai im Jahr 2009.

"Ich habe an Selbstmord gedacht"

Rooney: "Ich habe an Selbstmord gedacht und konnte einfach keine Leute mehr auf der Straße ertragen." Wobei er damals nur auf dem Fußballplatz funktioniert hatte: "Spielerisch gesehen war das wahrscheinlich sogar die beste Phase meiner Karriere."

Demnach habe sich der frühere Goalgetter von Manchester United und der englischen Nationalmannschaft in dieser Zeit tagelang zum Trinken eingesperrt: "Ich bin für das Training aufgestanden, habe ein paar Augentropfen benutzt und Kaugummi gekaut und bin dann zum Training gegangen."

Grund für seine Aussetzer seien "schlechte Entscheidungen abseits des Platzes" gewesen – diese hätten ihn derart bedrückt, dass er teilweise nicht mehr weiterwusste.

Rooney spielte damit offenbar auf einige Skandale in seinem Leben an, die auch seine Ehe belastet hatten. "Auf dem Platz, im Training - da habe ich mich wohl gefühlt. Außerhalb aber hatte ich zu kämpfen." Seine Frau Coleen und seine Mutter hätten ihm letztlich geholfen. "Sich aber überhaupt zu öffnen, war sehr schwer", sagte Rooney, der in der Vergangenheit bereits gesagt hatte, ohne seine Frau inzwischen womöglich tot zu sein. Bereits seit Teenager-Tagen ist Rooney mit Coleen liiert.

Nach "Weckruf" seit halbem Jahr ohne Alkohol

Erst vor einigen Monaten habe er entsetzt ein Foto von sich gesehen, auf dem er aufgequollen und "wie 50" ausgesehen habe. "Das war wie ein Weckruf", meinte Erst vor einigen Monaten habe er entsetzt ein Foto von sich gesehen, auf dem er aufgequollen und "wie 50" aussah. Rooney: "Das war wie ein Weckruf."

Danach bereitete sich der 41-Jährige intensiv auf den Einzug ins englische Dschungelcamp vor. Dem "Mirror" versicherte der geläuterte Superstar, dass er ein halbes Jahr lang keinen Alkohol getrunken habe: "Ich bin jetzt wahrscheinlich so glücklich wie nie zuvor."

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Auftaktprüfung beim Dschungelcamp: Fallschirmsprung

Im Dschungelcamp, das vergangenen Montag losging, stellte sich Rooney gleich zu Beginn seiner, wie er in "I'm a Celebrity ... Get Me Out Of Here" sagt, "größten Angst": Gemeinsam mit Rollschuhbasketball-Star Ade Adepitan (53) trat er zum Tandem-Fallschirmsprung an. Nach der sicheren Landung meinte er glücklich: "Was soll mir jetzt noch passeiren?"