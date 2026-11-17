Ferrari-Star Lewis Hamilton (41) wird beim ersten freien Training beim Großen Preis von Las Vegas keinen Einsatz haben. Am Dienstagabend verkündete sein Rennstall, dass der Brite durch den Schweden Dino Beganovic (22) ersetzt wird.

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Lewis Hamilton muss zum Auftakt des kommenden Rennwochenendes zuschauen und Beganovic den Vortritt lassen. Der Nachwuchsfahrer darf somit am Freitag (1.30 Uhr MEZ) zum ersten Mal den Wagen des Briten im ersten freien Training über die 6,2 Kilometer lange Strecke in Las Vegas fahren.

Dahinter steckt ein einfacher Grund: Die Teams sind verpflichtet, jede Saison mindestens vier Trainingseinsätze an Nachwuchsfahrer abzugeben, jeweils zwei pro Auto. Ferrari erfüllt mit dem Einsatz von Beganovic diese Vorgabe.

Vierter Einsatz in dieser Saison

Hamilton soll im zweiten freien Training wieder im Auto sitzen. Der Schwede hingegen darf zum vierten Mal in dieser Saison hinter dem Steuer sitzen. Beganovic hat Hamilton in Barcelona schon vertreten. In Österreich und São Paulo übernahm er den Wagen von Charles Leclerc (29).

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Der 22-Jährige kennt die Strecke in Las Vegas bisher nur aus dem Simulator. Am kommenden Freitag darf er zum ersten Mal auf dieser selbst fahren. Über die Chance sagte Beganovic: "Ich habe die Strecke im Simulator gefahren und sie ist großartig. Deshalb freue ich mich sehr darauf, sie in Wirklichkeit zu erleben, den Strip entlangzufahren und bei Dunkelheit unterwegs zu sein."

"Es wird keine leichte Herausforderung sein"

Ihm ist klar, dass diese Aufgabe keine einfache werden wird: "Für mich als Rookie wird es keine leichte Herausforderung sein, diesen Straßenkurs zum ersten Mal zu befahren. Aber ich freue mich darauf."

Seine Aufgabe: Er muss möglichst viele Daten für das Team und wichtige Erfahrungen sammeln. Direkt nach dem Wochenende in "der Stadt der Sünden" geht es mit den Rennen in Katar und Abu Dhabi weiter.