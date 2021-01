Die Gäste tranken Alkohol, trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und hielten auch die Abstandsregeln nicht ein.

Weil sie in einem derzeit eigentlich geschlossenen Lokal in Klagenfurt eine Party gefeiert hatten, sind am Sonntag 14 Personen angezeigt worden. Laut Polizei hatten Anrainer Anzeige erstattet. Die Anwesenden, unter ihnen auch der Lokalbetreiber, tranken Alkohol, trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und hielten auch die Abstandsregeln nicht ein. In den vergangenen Tagen hatte die Kärntner Polizei zwei Eisstockrunden und Trainierende in einem Fitnessstudio ertappt und angezeigt.

Mehrere Corona-Partys aufgelöst