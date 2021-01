Polizei löst illegale Faschingsparty in OÖ auf

Eine illegale Faschingsparty ist am Samstagnachmittag nach einem anonymen Hinweis im Bezirk Vöcklabruck von der Polizei aufgelöst worden. Ein 24-Jähriger hatte mit 13 Gästen im Gasthaus seines Vaters gefeiert. Nach einer Anzeige schauten die Beamten nach dem Rechten und fanden die Personen im Keller. Nach der Covid-Verordnung wurden mehrere Anzeigen erstattet, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Party in "Faschingswagen" aufgelöst

Die Tiroler Polizei hat am späten Samstagabend eine Party in einem "Faschingswagen" an einem Sportplatz in Innsbruck-Igls aufgelöst. 33 Personen wurden dort - trotz Lockdowns und Corona- Bestimmungen - angetroffen, hieß es. Der Wagen war mit einer Bar, Musikanlage und Stromgenerator ausgestattet. Die Betroffenen zeigten sich laut Exekutive "sehr kooperativ". Sie werden nach dem Epidemiegesetz angezeigt.

Illegale Eisstockveranstaltung in Kärnten