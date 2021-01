Wiener Polizei löst illegale Party mit 22 Gästen auf

Bereits vor einer Woche wurde dort unerlaubte Glücksspielrunde entdeckt

Die Wiener Polizei hat am späten Freitagabend trotz Lockdowns erneut eine illegale Party aufgelöst. 22 Gäste feierten in einer Veranstaltungshalle in Liesing mit Alkohol- und teilweise auch mit Drogenkonsum. Anrainer alarmierten die Einsatzkräfte wegen des Lärms. An derselben Adresse in der Slamastraße war erst vor einer Woche eine unerlaubte Glücksspielrunde gesprengt worden, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst.

WEGA-Einsatz

Vergangenes Wochenende wurde in einem Saal der Halle zockende Personen angetroffen werden. Nun wurde erneut in einem der Säle gefeiert. Da die gerufene Polizei die Adresse bereits kannte, wurden weitere Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Meidling und der WEGA hinzugezogen. Die Beamte fanden 22 Partygäste vor, die kontrolliert und schlussendlich allesamt angezeigt wurden. Insgesamt wurden 45 Anzeigen wegen verschiedener Verstöße gegen die Covid-19-Notmaßnahmenverordnung ausgestellt.

Eine Frau hatte Kokain bei sich. Die 24-Jährige wird sich vermutlich wegen eines Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz verantworten müssen.