Für die neue Ausgabe seiner ZDF-Musiksendung am 21. November hat Giovanni Zarrella eine besondere Überraschung geplant.

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Seit dem 11. September 2021 führt Giovanni Zarrella (48) erfolgreich durch seine eigene ZDF-Musikshow und blickt inzwischen auf mehr als 20 Ausgaben zurück. Für die Sendung am 21. November hat sich der ehemalige Bro'Sis-Sänger etwas Besonderes einfallen lassen: Er bringt die beiden Finalisten der ersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" aus dem Jahr 2003 wieder zusammen.

Besonderes Duett

Alexander Klaws (43), der das Finale am 8. März 2003 mit rund 70 Prozent der Zuschauerstimmen gewann, und seine damalige Konkurrentin Juliette Schoppmann (46) werden gemeinsam auftreten. Das Duett ist Teil einer Hommage an die in diesem Jahr verstorbenen Musiklegenden Bonnie Tyler und Dolly Parton.

Klaws und Schoppmann 2004 © Getty Images

Wiedersehen mit langer Vorgeschichte

Bereits 2020 waren die beiden im DSDS-Studio aufeinandergetroffen, als Klaws moderierte und Schoppmann als Gesangscoach arbeitete, damals sangen sie jedoch nur in einer größeren Gruppe. Nun folgt das exklusive Duett.

Das Star-Foto des Tages 1 / 21 Kate und William im Mumbai vor der großen Gala des "Earthshot"-Preises. © Samir Husssein/WireImage Kate und William auf Indien-Reise. In Mumbai wurden sie mit regionalen Köstlichkeiten begrüßt; William schaut etwas leer, Kate fragt gleich genauer nach. © Getty Images Chris Pratt, Schauspieler und Schwiegersohn von Arnold Schwarzenegger hat bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards (KCAs), gewonnen - eine Runde eingeschleimt werden! © CBS via Getty Images

Hochkarätige Gästeliste im ZDF

Neben den beiden Casting-Stars begrüßt Zarrella zahlreiche weitere bekannte Künstler in seiner Show. Angekündigt sind unter anderem Ronan Keating, Howard Carpendale, Beatrice Egli, Matthias Reim, Anna-Carina Woitschack, PUR, Heinz Rudolf Kunze und Tim Bendzko. Zudem präsentieren Peter Maffay und Johannes Oerding zwei Lieder aus ihrem gemeinsamen Album "Nashville".